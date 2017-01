UOMINI E DONNE / Trono Classico news: Sonia Lorenzini frivola? Le accuse di Mario Serpa! (oggi, 30 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: MARIO SERPA PUNTA IL DITO CONTRO SONIA LORENZINI… È TROPPO FRIVOLA! - La settimana televisiva con Uomini e Donne si è aperta con il trono classico con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Il veronese ha fatto il suo ingresso in studio in giacca e cravatta senza tatuaggi, cancellati “momentaneamente” dall'abile trucco. Il 30enne ha confidato di aver fatto tutto questo solo per la mamma, dopo aver festeggiato la scorsa settimana il suo compleanno. Successivamente ha fatto il suo ingresso in studio Mario Serpa e, il fidanzato di Claudio Sona non ha perso l'occasione per puntare il dito contro Sonia Lorenzini. L'intera puntata andata in onda oggi infatti, è stata integralmente dedicata alle dinamiche della barista 27enne che ha aperto le danze con Alessandro Calabrese e Luca Rufini. Per quanto riguarda il secondo infatti, è stato mandato in onda un video ma la tronista ha trovato l'ex over proprio falso e fuori luogo. Di seguito Luca è stato eliminato dalla tronista ed anche Alessandro C. è finito ad un passo dall'eliminazione ma la tronista ha voluto cercare di capirci ancora qualcosa. Sonia però, sembra subire fortemente il fascino di Federico e così, il suo imbarazzo è trapelato fortemente anche durante il corso della loro esterna. Federico in esterna le ha parlato del suo percorso di vita e della sua crescita senza un padre e Sonia, in sintesi, le ha confidato che al momento è il corteggiatore di cui meno si fida. Mario Serpa di ritorno in studio ha puntato il dito contro Sonia accusandola di prendere le esterne in maniera troppo frivola: "Lei scherza sempre. Non ci sono molti contenuti", chiosa l’opinionista ma Sonia replica: "Ho pianto molto, adesso voglio ridere".

