Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: arriva un nuovo tronista? Ecco tutti i nomi (Trono classico, oggi 30 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ARRIVA UN NUOVO TRONISTA? ECCO TUTTI I NOMI – Con Manuel Vallicella che starebbe pensando di lasciare il trono classico di Uomini e Donne, sul web, è partita la caccia al nuovo tronista. Dopo le voci che volevano l’arrivo di una nuova tronista accanto a Sonia Lorenzini, l’annuncio di Manuel Vallicella ha scatenato rumors sulla possibilità che venga sostituito da un altro tronista. Sono tanti i nomi che stanno circolando sui social e che hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico. Il più amato resta sicuramente Andrea Melchiorre, ex fidanzato di Valentina Dallari e attualmente tra i fashion blogger italiani più seguiti. Anche Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa Marchese, però, sembra avere le carte in regola per salire sul trono così come Rafael Valle, ex corteggiatore di Silvia Raffaele che i fans avrebbero voluto vedere sul trono subito dopo l’addio di Silvia. Gli ultimi nomi, però, che piacciono ai fans sono quelli di Fabio Ferrara, ex di Ludovica Valli e di Kevin Ishebabi, modello padovano, ex gieffino che ha già lanciato un appello a Maria De Filippi per diventare il primo tronista di colore della storia del programma.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS E BEATRICE VALLI, LA GUERRA CONTINUA – Giulia De Lellis e Beatrice Valli continuano a farsi la guerra a distanza. La compagna di Marco Fantini ha lanciato una nuova frecciatina alla fidanzata di Andrea Damante facendo letteralmente infuriare tutti i fans della coppia. Beatrice, infatti, ha lasciato un like ad una pagina Instagram che definiva Giulia De Lellis una “sopravvalutata”. Un gesto che ha scatenato una vera bufera sui social con i fans di Giulia che hanno attaccato pesantemente la Valli, rea di soffrire la concorrenza. L’antipatia tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne è nata poche settimane fa quando la Valli ha accusato la De Lellis di aver copiato i video, da lei pubblicati sui social, con cui fornisce consigli di stile e make up alle sue fans. Giulia, all’epoca, aveva replicato in modo ironico alla Valli mentre ora ha scelto di restare in silenzio. Sempre più sulla cresta dell’onda anche per la sua partecipazione come opinionista ai programmi di Barbara D’Urso, si difenderà nelle prossime ore o stavolta sceglierà di restare a guardare senza parlare?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA FA I CONTI CON IL SUO MALESSERE, LASCERÀ IL DATING SHOW? - Al via una nuova settimana di Uomini e Donne, che porterà su canale 5 i nuovi episodi dedicati al trono classico e a tutte le vicende dei tre nuovi tronisti di questa stagione: Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Ognuno di loro continua a portare avanti il proprio percorso, ma proprio in occasione dell’ultima registrazione, avvenuta venerdì 27 gennaio, Manuel Vallicella ha sorpreso tutti con l’annuncio relativo a un suo probabile ritiro dalle scene. Il tronista, che ha dichiarato di aver ricevuto ben due inviti per partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato al pubblico e ai presenti in sala di vivere con enorme disagio la sua esperienza sotto ai riflettori, un disagio che ha radici molto profonde e che si riflette anche sulla sua vita privata. La conduttrice, di fronte al suo malessere, ha scelto di non mandare in onda le esterne girate negli ultimi giorni, inutili ai fini del dating show qualora la decisione di Manuel fosse confermata, ma ha cercato di spronare il protagonista a fare la scelta più giusta pensando soltanto al suo benessere, senza curarsi delle critiche ricevute su internet o dei pareri del pubblico a casa. Manuel Vallicella, però ha spiegato che trae la sua forza proprio dai post pieni di affetto che ogni giorno gli arrivano da parte dei telespettatori, e che vive questa situazione da oltre dieci anni senza però essere mai riuscito a risolvere il problema. Maria ha così chiesto al tronista di prendersi del tempo per decidere sul da farsi e per chiarire ogni aspetto che in questo momento lo turba. Manuel Vallicella lascerà il trono?

