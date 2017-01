Uomini e donne / Anticipazioni e news: Barbara De Santi vs Gemma, continua il silenzio stampa dalla dama (Trono Over, 30 Gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI NON RISPONDE ALLE ACCUSE DI BARBARA DE SANTI – Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di replicare alle accuse di Barbara De Santi. La dama storica del trono over di Uomini e Donne, accusata dalla De Santi di essere un’attrice, resta in silenzio non dando importanza all’attacco della sua ex collega. Gemma, infatti, pur essendo sempre molto attiva sui social, ha deciso di non replicare alle accuse di Barbara De Santi con la quale non c’è mai stata molta simpatia. Durante le passate edizioni del trono over di Uomini e Donne, infatti, Barbara De Santi e Gemma Galgani sono state spesso le protagoniste di accese discussioni. La stessa Barbara ha condiviso sui social un video di uno dei tanti momenti trash della trasmissione mettendo in luce il comportamento di Gemma. Sempre criticata e nel mirino del pubblico, però, la Galgani non replica sui social alle accuse. Da quando, infatti, è diventata una protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, la dama non parla mai di ciò che accade in tv sui social. GEMMA GALGANI AL SETTIMO CIELO, MERITO DI MICHELE? – Nonostante il lunedì non sia mai una bella giornata, Gemma Galgani esprime gioia da tutti i pori. Nel dare il buongiorno a tutte le sue fans, la dama storica del trono over mostra la sua felicità anche per le piccole cose. “Buongiorno!!! I lunedì sono sempre i lunedì... vanno presi così!!!! Insieme possiamo superarlo... vi auguro di trascorrere una serena giornate!!! Quali sono i vostri impegni? Bambini, lavoro, casa, famiglia?? Che gioia però le piccole cose, anche di lunedì!”, scrive la Galgani su Facebook. Una gioia che ha attirato l’attenzione dei fans che si chiedono a cosa sia dovuto il buon umore di Gemma. C’è chi è pronto a scommettere che nella vita della dama ci siano delle belle novità, naturalmente sentimentali. Da qualche settimana, Gemma ha cominciato a flirtare con il cavaliere Michele che, da parte sua, non nasconde di provare un certo interesse nei suoi confronti. Tra i due, fino alla scorsa puntata del trono over, non era successo assolutamente nulla ma la felicità che Gemma esprime da qualche giorno potrebbe far pensare che qualcosa sia accaduto. Tra i due, dunque, sarà scoppiata la scintilla? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: ANNA TEDESCO CELEBRA IL SUO COMPLEANNO SUI SOCIAL – Oggi, 30 gennaio, per Anna Tedesco, splendida dama del trono over di Uomini e Donne, compie gli anni. E’ un giorno speciale per Anna che ha deciso di celebrarlo sui social con gli amici e fans. “Ci sono giorni che passano inosservati, altri impossibili da dimenticare. Grazie ai miei amici per avermi organizzato un compleanno esplosivo, oggi 30 GENNAIO”, scrive sui social la dama pubblicando alcune foto della splendida festa con cui ha festeggiato il suo giorno speciale. Tantissimi gli auguri ricevuti dalla dama da amici e fans. Gli auguri più belli, però, potrebbero essere quelli ricevuti da Anna da Nino, il cavaliere con cui sta uscendo e che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Anna e Nino, infatti, nel corso dell’ultima puntata del trono over, hanno speso delle bellissime parole l’uno per l’altra rivelando di avere tutte le intenzioni di continuare a conoscersi. Il regalo di compleanno più bello per Anna, dunque, sarà l’amore di Nino? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: SOSSIO ARUTA CONTRO TUTTI – I protagonisti del trono over si preparano a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 per una nuova settimana dedicata agli appuntamenti pomeridiani con Uomini e Donne. L’ultimo episodio in onda la scorsa settimana, si è chiuso con una serie di polemiche. Al centro di tutto, ancora una volta, Sossio Aruta, che ha frequentato due donne, Angela e Sabrina, ma ha scatenato le critiche dei presenti a causa del suo atteggiamento poco interessato. Entrambe le dame, infatti, hanno sottolineato in studio la scarsa inclinazione del cavaliere a legarsi e, dopo aver manifestato una certa insofferenza di fronte a questa doppia frequentazione, entrambe hanno deciso di tirarsi indietro e di mettere fine alla conoscenza. In difesa delle due donne, è intervenuto anche Nino, che ha attaccato il cavaliere accusandolo di non rispettare le donne e di fare sempre lo stesso gioco con tutte. Nonostante le polemiche, però, per Sossio è arrivata una nuova dama, Teresa, una 42 enne pronta a superare lo scoglio delle polemiche pur di conoscere l’uomo al quale sente di essere affine, ma il cavaliere, complice il precedente battibecco, riesce a concederle soltanto una “bachata”. Nuovi incontri anche per Giorgio, che ha fatto la conoscenza di Rita e Maria congedando in breve tempo entrambe, ma poco dopo il cavaliere ha chiesto di poter ballare con Astrid, la rossa dama spesso al centro dell’interesse di altri senior. Se volete rivedere l’incontro fra Giorgio e le due nuove dame, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIANNI SPERTI TORNA AL SUO PRIMO AMORE – Uomini e donne e il trono over rimangono seduti in panchina a favore del trono classico in onda oggi ma questo non vale per Gianni Sperti. L'opinionista del programma di Maria De Filippi sarà presente in tutti i casi e anche oggi sarà in studio per dire la sua sui nuovi tronisti e sul nuovo opinionista, Mario Serpa. Non ci sono novità per il trono over che ormai da un po' non torna a far parlare di sè con una nuova registrazione. Alla luce degli impegni di Maria De Filippi a Sanremo, sembra che dame e cavalieri saranno presto in studio per mettere insieme una nuova maxi puntata che vedremo a febbraio, intanto, però, questo fine settimana, Gianni Sperti ha avuto modo di tornare al suo primo amore e ha voluto condividerlo con i fan dove ha pubblicato questo video e ha scritto: "L'amore per la danza... i vincitori! Su richiesta hanno ballato anche in piazza".

