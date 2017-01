VLADIMIR LUXURIA/ Da concorrente a nuova opinionista del reality (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

VLADIMIR LUXURIA, DA NAUFRAGA AD OPINIONISTA DEL REALITY SHOW (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Vladimir Luxuria è l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2017: la 12esima edizione del reality show è pronta a partire oggi, lunedì 30 gennaio, su Canale 5. Ad affiancare Alessia Marcuzzi non ci saranno più Mara Venier e Alfonso Signorini. Tante sono le novità in questa nuova edizione: una tra queste è proprio Vladimir Luxuria, che non vede l'ora di mettersi in gioco, osservando, consigliando e seguendo tutti i naufraghi. La donna è stata una dei concorrenti durante l'Isola dei Famosi del 2008, anno in cui partecipò anche Belen Rodriguez. “In qualche modo ho contribuito al suo successo” ha ammesso Lussuria in un’intervista esclusiva rilasciata a Chi “come hanno contribuito tutti in quell’edizione, che è stata molto seguita: l’ultima puntata ha avuto uno share da finale dei Mondiali di calcio. La dinamica tra me e Belen è stata al centro dell’edizione, ma mi dispiace che qualcuno pensi che siamo ancora ‘litigate’, dopo ci siamo chiarite”. Nel corso degli anni 2011 e 2012, Vladimir Luxuria ha vestito invece i panni di opinionista e inviata. Durante il governo Prodi è approdata anche in politica, come deputata. La sua candidatura è molto discussa in quegli anni e non tutti apprezzano la sua presenza, lei, però, continua per la sua strada. Per tale motivo, è stata la prima transgender ad entrare in Parlamento in tutta l'Europa. Sin dagli '80 rappresenta un'attiva presenza nelle campagne che sostengono i diritti della comunità LGBT. Dopo aver provato sula propria pelle il ruolo di naufrago, sarà una spalla davvero preziosa per la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2017 Alessia Marcuzzi.

VLADIMIR LUXURIA, DA NAUFRAGA AD OPINIONISTA DEL REALITY SHOW: I RUOLI IN TELEVISIONE ELE ULTIME NOTIZIE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Vladimir Luxuria entra anche nel mondo dello spettacolo. Ma non solo: diventa anche attrice. Nel programma Maurizio Costanzo Show è stata, per esempio, una presenza fissa per circa sei anni. Nell'anno 2014 diventa opinionista del reality Grande Fratello. L'anno dopo veste il ruolo di conduttrice nel programma L'Isola di Adamo ed Eva e di giurata a Miss Italia" Nelle veste di Crudelia De Mon partecipa nel 2016 al Chiambretti Night. Attualmente è viva la sua presenza nel mondo del gossip e delle ultime notizie, che la vedono come protagonista in quanto è pronta a tornare in televisione a fianco di Alessia Marcuzzi. Negli ultimi giorni si è anche parlato di un lutto nella famiglia dell'opinionista dell'Isola dei Famosi 2017. Pare che sull'elicottero del 118 che è precipitato, circa qualche giorno fa, ci fosse il fratello di una sua zia tra le sei vittime. È stata lei stessa a dare la notizia. Ora non ci resta che attendere la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, che andrà in onda proprio stasera….

