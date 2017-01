A QUALSIASI PREZZO/ Su Rai Movie il film con Zac Efron e Dennis Quaid, alla regia Ramin Bahrani (oggi, 31 gennaio 2017)

A QUALSIASI PREZZO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - A qualsiasi prezzo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 23.10. La pellicola dal titolo originale At any price, realizzata nel 2012 e firmata dal regista statunitense Ramin Bahrani, che è autore anche della sceneggiatura, con protagonisti un giovanissimo Zac Efron (che è anche un cantante e ballerino) e Dennis Quaid. Difficile definire il genere di questo film, dal fondo drammatico, che rimane costantemente in bilico tra la saga familiare, in cui emerge prepotente un conflitto generazionale padre-figlio, e il thriller ad alta tensione che tiene lo spettatore costantemente con il fiato sospeso. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

A QUALSIASI PREZZO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia narrata è quella di Dean Whipple, un giovane ribelle interpretato da Zac Efron, che ha ben chiaro cosa vuole fare nella sua vita, tutto tranne quello che desidera per lui suo padre. Dean vuole diventare un pilota professionista di auto da corsa, e mentre insegue il suo sogno al volante, trascura i suoi obblighi morali (ma non solo) nei confronti dell'azienda agricola di famiglia, a cui sembra non interessarsi affatto. Tutto ciò con grande dispiacere del padre, Henry Whipple (Dennis Quaid) che le prova davvero tutte per coinvolgere Dean e suo fratello nella gestione di quell'azienda che un giorno passerà nelle loro mani, ma proprio non riesce a far cambiare idea a Dean. La rottura tra i due appare inevitabile. Ma tutto cambia improvvisamente quando l'azienda agricola finisce al centro di un'indagine che minaccia la sua stessa sopravvivenza, oltre che la serenità famigliare dei Whipple. Ma un altro brutto episodio arriva a turbare la quiete della famiglia, Dean si rende colpevole, in maniera accidentale, dell'omicidio di Brad Johnson (interpretato da Ben Marten), figlio di Jim Johnson (Clancy Brown), che è l'imprenditore da sempre in guerra con Henry Wipple. Questa tragedia e tutte le sue nefaste conseguenze, contribuiscono però a riavvicinare padre e figlio, che iniziano per la prima volta nella loro vita a dialogare veramente e a lottare per gli stessi obiettivi. Questo porterà, infine, Henry a ridare grande fiducia a quel figlio scapestrato sul cui futuro non aveva mai scommesso e ad affidargli la gestione dell'intera azienda.

