ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI/ Anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: sfida tra trattorie urbane a Torino

ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO 2017: SFIDA A TORINO - Lo chef Alessandro Borghese torna sul piccolo schermo di Sky Uno oggi, martedì 13 gennaio 2017, con l’ultimo appuntamento della terza edizione del format 4 Ristoranti. La sfida, questa volta, sarà ambientata a Torino e avrà come protagoniste quattro trattorie urbane. Lo chef Borghese sarà dunque alla ricerca di locali che riescono ad amalgamare bene uno stile ricercato ma assolutamente essenziale, sia per quanto riguarda la cucina che la location e gli arredi, in grado di offrire un’atmosfera conviviale, un clima rilassato, accompagnati però da piatti che sappiano brillare, con ingredienti ricercati e freschi e una ricerca gastronomia che spicchi. Una prova davvero interessante che porterà Alessandro Borghese fino al capoluogo piemontese, nuovamente pronto a sedersi al tavolo per assaggiare prelibatezze e piatti della tradizione: insieme a lui, di volta in volta, ci saranno i tre concorrenti rivali. Ognuno dovrà esprimere un voto in merito a menù, location, servizio e prezzo, anche se la decisione finale rimarrà nelle mani dello chef. Da non dimenticare, il trend della cucina veg, che negli ultimi anni ha preso parecchio piede in questa zona, e che saprà riservare delle sorprese. Andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti di questa ultima puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti.

ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO 2017: I LOCALI IN GARA - Come sempre quattro i locali in gara ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, si approderà innanzitutto a L’Orto già Salsamentario, gestito da Eduardo, che non si tira indietro di fronte alla cucina vegana e crudista, proponendo piatti come gli spaghetti di daikon e il tris di zucca, spinaci e arachidi tostati. Si passerà poi al Gaudenzio, guidato da Stefano, che strizza l’occhio sì alla cucina vegana, ma propone nel suo menù anche piatto come lo sgombro al ribes o il filetto. Il terzo ristoranti in gara nel format guidato da Alessandro Borghese su Sky Uno è la trattoria Sorji Nouveau: qui Piercarlo mette in tavola piatti strettamente legati alla tradizione del territorio, come la bagna cauda di Bra e i ravioli di carne bolliti. Per concludere, non mancherà il Cenerentola Pret a Manger, di Sara Carenzi, che è intervenuta personalmente sul menù per arricchirlo, con proposte innovative e accattivanti. Chi sarà il vincitore?

