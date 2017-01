Alessia Marcuzzi / News, falsa partenza con L'Isola dei Famosi: la conduttrice promossa (oggi, 31 gennaio 2017)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE PROMOSSA DOPO LA FALSA PRIMA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – Alessia Marcuzzi è pronta per traghettare i telespettatori di Canale 5 nell’edizione 2017 del reality L’Isola dei famosi, giovandosi del supporto di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista al posto del direttore di Chi Alfonso Signorini, e di Stefano Bettarini inviato in terra honduregna. Una Marcuzzi che nei quasi quaranta minuti di trasmissione di ieri, lunedì 30 gennaio, ha dimostrato di avere tutte le carte in regole per poter fare quel definito salto di qualità che le permetterà di tenere le redini del programma per tutta la sua durata. Infatti, nonostante la pioggia che rendeva impossibili i collegamenti con i naufraghi ed una mancanza di argomenti da trattare, la conduttrice ha dimostrato un grande piglio nonché la capacità di gestire tutte le situazioni impreviste che si sono palesate. Insomma, per la Marcuzzi questo potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione.

ALESSIA MARCUZZI NEWS, FALSA PARTENZA CON L'ISOLA DEI FAMOSI: I FAN PREFERISCONO ILARY BLASI? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) -Prima puntata e prime critiche per Alessia Marcuzzi, la conduttrice de L'Isola dei Famosi 2017. I fan della trasmissione di Canale 5 hanno già iniziato a stilare i primi paragoni tra Alessia e Ilary Blasi, la presentatrice che negli ultimi mesi sta insidiando da vicino la Marcuzzi nel gradimento del pubblico di Mediaset. Ma cosa si diceva ieri sera su Twitter a tal proposito? Molti dei cinguettii erano favorevoli ad un passaggio di testimone con la moglie di Francesco Totti:"La Marcuzzi non ha mai retto il confronto con la Ventura e dopo il #GFvip non regge nemmeno il confronto con Ilary Blasi". Qualcuno, però, ha preso le sue difese:"Se fossi Alessia Marcuzzi, visti tutti i Tweet che rimpiangono Ilary Blasi mi prenderei "l'aspettativa"....e pure lunga". In generale, comunque, il tono dei messaggi era il seguente:"Alessia Marcuzzi è di una tristezza allucinante....ridateci Ilary Blasi!!!!".

ALESSIA MARCUZZI NEWS, FALSA PARTENZA CON L'ISOLA DEI FAMOSI: VUOLE COPIARE ILARY BLASI? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Non bastava la bufera abbattutasi su Cayo Cochinos che ha fatto rinviare ad oggi la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017: per Alessia Marcuzzi non sembra essere proprio il periodo più fortunato della carriera da conduttrice. Lo scorso anno l'ex presentatrice di Colpo di Fulmine aveva dovuto convivere con un osso duro come Simona Ventura, presenza ingombrante in quanto storica conduttrice dell'Isola. In questa edizione, invece, sembra che lo spettro che aleggia negli studi di Canale 5 sia quello di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha già "soffiato" alla Marcuzzi il Grande Fratello Vip, e tanti telespettatori hanno apprezzato il suo stile deciso, e alle volte brutale, nel rapportarsi con i famosi. Molti osservatori hanno notato che già ieri sera la Marcuzzi ha parzialmente sostituito il suo atteggiamento permissivo con una condotta più severa nei confronti dei naufraghi: ad esempio quando ha ripreso Samantha De Grenet ricordandogli che molti italiani in questo periodo sono costretti a vivere in condizioni più difficili di quelle dei concorrenti. Alessia Marcuzzi vuole davvero copiare Ilary Blasi?

