AMICI 2017 / Ed.16, anticipazioni e news: le sorti del talent sono già scritte da tempo? (Oggi, 31 gennaio)

AMICI 16, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO E NEWS: RICCARDO, FEDERICA E SEBASTIAN I TRE TRIONFATORI? (OGGI, 31 GENNAIO) - Anche questa edizione di Amici 16 appare prevedibile? Nonostante il serale 2017 non sia ancora iniziato, pare che tutte le carte siano già state scoperte. Analizziamo a seguire ciò che (quasi) sicuramente accadrà durante il corso dei mesi in attesa della finale del talent show più amato e seguito della televisione italiana. Durante il corso degli ultimi mesi, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, è stato messo "sotto accusa" per via di alcune registrazioni che si discostavano troppo dalla realtà dei fatti. Dopo l'ufficialità di Maria De Filippi al timone della 67esima edizione di Sanremo al fianco di Carlo Conti però, tutto è apparso chiaro. La conduttrice infatti, per potere andare nella città dei fiori con serenità, si doveva portare avanti - per forza di cose - con le registrazioni dei suoi programmi attualmente in onda, da Amici al trono over e classico di Uomini e Donne. A quanto pare infatti, i due concorrenti che si potrebbero aggiudicare la vittoria finale della 16esima edizione del talent show, sono Federica Carta e Riccardo Marcuzzo. La prima è amata dai professori che la reputano insuperabile, il secondo invece, è apprezzato dalle ragazzine che lo amano anche per la sua capacità di sfornare hit come se piovesse. Il giovane Thomas invece, così come Mike Bird, potrebbero gareggiare per fare scorpacciata di complimenti e gradevoli pezzi anche una volta fuori dal programma. Per quanto riguarda il ballo invece, prima che iniziasse il programma si pensava che la vittoria potesse andare nelle mani di Andreas Muller fino a quando... è arrivato nella scuola il giovane Sebastian Melo Taveira che rappresenta l'allievo ideale: educato, talentuoso, bello e rispettoso. Oltre al suo talento infatti, giocherà a suo favore anche la sua drammatica storia personale con la perdita del padre ad appena 18 giorni. Per quanto riguarda la danza inoltre, anche Vittoria potrebbe regalare piacevoli sorprese quindi, vi consigliamo di tenerla d’occhio. Insomma, forse mai come in questa edizione, le sorti del programma sono state rese note già da mesi (naturalmente in maniera ufficiosa).

