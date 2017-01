Agorà Duemiladiciassette/ Anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: emergenza immigrazione e le ultime tragedie del nostro Paese

Agorà Duemiladiciassette, anticipazioni puntata 31 gennaio 2017 - Di nuovo doppio appuntamento sul piccolo schermo di Rai 3 con Agorà, che - dopo la puntata quotidiana in programma alle 8.00 - tornerà in scena anche in prima serata con lo speciale Agorà Duemiladiciassette, sempre guidato da Gerardo Greco. Il programma ha preso, nei palinsesti, la collocazione che aveva il talk show della terza rete nazionale, Politics - Tutto è politica, cancellato durante il periodo natalizio. La scorsa settimana Agorà Duemiladiciassette ha visto crescere i suoi risultati di audience, toccando il 5.9% con 1 milione e 371mila spettatori al seguito, e riuscendo a battere il ‘principale rivale’, DiMartedì, talk di La7 guidato da Floris (che si è assestato su un 5.6% con 1 milione e 122mila telespettatori in totale). Più tardi, Agorà Duemiladiciassette tornerà ad accendere i riflettori sulla nostra Italia, non tralasciando anche la situazione a livello interazione: il nostro Paese ha un uomo forte che sappia risolvere le sorti? Si passerà dall’emergenza immigrazione fino ad approdare alle ultime tragedie che hanno colpito il nostro paese. L’appuntamento è fissato per le 21.15 sul piccolo schermo di Rai 3.

