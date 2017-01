ALESSIA MARCUZZI & STEFANO BETTARINI, VIDEO: LA "MINACCIA" A BETTA COMBINAGUAI, NELL'HONDURAS FELICE TU STAI , MA DA LI' NON TORNERAI (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 31 GENNAIO) - Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini non si sono mai molto amati, o quantomeno di recente, quando "il Betta" ha inciampato pesantemente durante il Grande Fratello con le sue uscite sessiste e da smargiasso. Ma Alessia Marcuzzi, che pur lo ha digerito a fatica, è una professionista e nelle tempeste dell'Isola dei Famosi sa sempre come destreggiarsi, anche se la "mancanza di copione" di una puntata tutta particolare ha lasciato campo libero, sia da parte di Bettarini che della Marcuzzi a frecciatine più o meno freudiane. Il debutto de L'Isola dei Famosi 2017 nella prima serata di Canale 5 ha vissuto diverse turbolenze e non solo a causa del maltempo che ha reso difficile il collegamento nello studio. La presenza di Stefano Bettarini come inviato speciale del reality show aveva già fatto preannunciare qualche possibile scontro con Vladimir Luxuria, presente nel programma in qualità di opinionista. A lanciare invece frecciatine al Betta è stata invece Alessia Marcuzzi, che non sembra voler accantonare lo scandalo in cui è rimasto coinvolto l'ex calciatore. La stessa conduttrice aveva inoltre già avanzato delle riserve riguardo alla presenza di Stefano Bettatini nel suo programma, ma sembrava che le cose si fossero risolte. La Marcuzzi ha quindi ribaltato ogni aspettativa, canzonando l'inviato speciale con una breve parodia della sigla di Pollon, un cartone animato giapponese degli anni '80 e parte del repertorio di Cristina D'Avena. Nel video di questa breve parentesi, si può notare infatti come Alessia Marcuzzi abbia parafrasato la canzone, riadattandola all'ex marito di Simona Ventura: "Betta Combinaguai: nell’Honduras Felice tu stai, ma da li non tornerai". E non solo, durante la serata, la timoniera ha anche sottolineato che le peripezie vissute da Bettarini in questa prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 potevano essere dovute alle "colpe da espiare". Ricordiamo infatti che Stefano Bettarini ha assunto le vesti di ciclone all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, confidando all'ex pugile Clemente Russo la famosa "lista della spesa" con cui ha decantato le proprie qualità di amateur. Il video sopracitato con Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2017 è disponibile a questo indirizzo, dal minuto 0:33:22 in poi.

