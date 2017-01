Angela Robusti / Uomini e donne, ecco la foto-scandalo su Instagram del lato-B, contro con Luca Onestini e Gianni Sperti (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANGELA ROBUSTI: ECCO LA FOTO SCANDALO SU INSTAGRAM DELLA LA CORTEGGIATRICE DI LUCA ONESTINI – Scoppia lo scandalo nello studio di Uomini e Donne. Colpa di Angela Robusti, la corteggiatrice di Luca Onestini che, dopo essere arrivata in studio per Manuel Vallicella, ha preferito corteggiare l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Bellissima, bionda e con un fisico perfetto, Angela Robusti è finita nella bufera per deAngelalle foto pubblicate su Instagram in cui mette in mostra il corpo. Ad attaccare Angela Robusti è stato soprattutto Luca Onestini che, di fronte alle accuse di Angela nei confronti di Soleil, rea di essere troppo sensuale, ha puntato il dito contro la corteggiatrice, rea di aver mostrato una parte di se stessa nascondendo chi è realmente. “Mi dà fastidio che una ragazza si presenta come una persona austera, sempre coperta e poi vado su Instagram e trovo foto in bikini con il lato B in bella mostra”, ha detto in puntata Luca Onestini. La foto dello scandalo è soprattutto uno ovvero quella del lato B con cui Angela Robusti è riuscita a raccogliere 9mila followers. Dopo essersi presentata come una ragazza acqua e sapone, Angela Robusti è finita nel mirino delle rivali che hanno colto al volo l’occasione per punzecchiarla. L’unica a difenderla è stata Tina Cipollari secondo cui non ci sarebbe nulla di male nel pubblicare una foto in bikini sui social. Cliccate qui per vedere la foto.

UOMINI E DONNE, GOSSIP ANTICIPAZIONI, ECCO CHI E’ ANGELA ROBUSTI, LA CORTEGGIATRICE DI LUCA ONESTINI – Angela Robusti diventa improvvisamente la protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Colpa delle foto in bikini che hanno fatto infuriare il tronista Luca Onestini, ma chi è Angela Robusti? Angela arriva da Padova, è una studentessa universitaria della facoltà di Architettura di Udine ma è anche una modella. Da anni, infatti, per mantenersi, Angela Robusti lavora come modella come si può notare dalle foto pubblicate sui social. Bellissima, matura e sicura di sé, Angela Robusti è stata attratta da Luca Onestini nonostante abbia espresso, in un primo momento, il gradimento per Manuel Vallicella. Dopo le prime esterne, però, tra Luca e Angela non è scattato nessun feeling. Onestini, infatti, ha ammesso di non provare un forte interesse per lei. Allo stesso tempo, anche Angela Robusti ha ammesso di non sentito niente nei confronti del tronista, reo di badare troppo aspetto fisico e poco all’aspetto emotivo e sentimentale. La conoscenza tra Luca Onestini e Angela Robusti, dunque, è già giunta al capolinea. Angela, infatti, ha deciso di eliminarsi.

