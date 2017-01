ARROW, THE FLASH, SUPERGIRL / Su Italia 1, Prometheus scia di morti a caccia di Arrow, anticipazioni e curiosità 7 febbraio e 31 gennaio 2017

Arrow 5, The Flash 3, Supergirl 2 Nella prossime puntate di Arrow, The Flash e Supergirl che andranno in onda il 7 febbraio, chi si troverà a vivere la situazione più macabra e più drammatica è senza dubbio Arrow. Abbiamo già scoperto che Prometheus sarà sulle traccie di Oliver - o perlomeno della sua identità da supereroe e che vuole cercare di ucciderlo a tutti i costi. Ma prima inizia a lasciare dietro di sé una scia di cadaveri: inizialmente Arrow non capisce come mai uccida delle persone a caso, ma poi capisce che lo schema non è affatto casuale... Barry, nome in codice The Flash, ha ripristinato la normalità nella sua dimensione, ma un oscuro figuro adesso ne fa parte e vuole neutralizzarlo: è il perfido Dottor Alchemy, di cui nessuno conosce la vera identità. Questi inizia a mettere confusione nella mente di Wally, che inizia a ricordare di essere Kid Flash: ne parla a Barry, che non sa cosa dire. Kara, la nostra Supergirl, avrà invece a che fare con un parassita alieno che le sta risucchiando i suoi poteri!

Arrow 5, The Flash 3, Supergirl 2: Continua su Italia 1 la saga dei superoi della Dc più discussi e controversi di tutti i tempi: Arrow, The Flash e Supergirl, che non riescono a vivere un momento in tranquillità perché - puntuali come al solito - le forze del male accorrono a disturbare la pace delle loro città e della Terra stessa. Nella puntata di Arrow che andrà in onda il prossimo 7 febbraio, vedremo Oliver alle prese con un nuovo nemico che vuole la sia testa: si tratta di Prometheus, un altro vigilante incappucciato che vuole uccidere il supereroe. La puntata si intitola "E così comincia", e vede infatti iniziare lo scontro tra Arrow e Prometheus. Il primo sta cercando di godersi un po' di tranquillità per organizzare al meglio la sua campagna politica, ma una serie di uccisioni di gente apparentemente a caso turba la sua da persona "normale". Cerca di essere una ragazza come tante anche Kara, la nostra Supergirl, che il 7 febbraio, nella puntata intitolata "Changing", esagererà un po' con l'alcol e non sarà in grado di fronteggiare un nuovo pericolo che si para sulla sua strada. Il team del dottor Jones trova la carcassa di un lupo, che non è morto per cause naturali. Questo evento avrà una serie di conseguenze impensabili per la nostra supereroina, che dovrà cercare di risolvere al meglio, prima che qualcuno ci lasci la pelle. Cosa fa invece Barry? Begli scorsi episodi il ragazzo è riuscito a far tornare tutto a posto nella sua dimensione, ma c'è un pericoloso personaggio, chiamato dottor Alchemy, che vuole creare non pochi problemi a The Flash. La prossima puntata che andrà in onda il 7 febbraio si intitola "Ombra", Caitlyn confiderà a Wally di avere dei superpoteri, ma è terrorizzata che nel futuro possa diventare lei Killer Frost: chiede quindi a Cisco di provare a usare i suoi poteri per vedere se rimarrà buona o se invece passerà al lato oscuro. Arrow, The Flash e Supergirl andranno in onda su Italia Uno sia stasera 31 gennaio, sia il prossimo 7 febbraio: ce la faranno a portare ancora una volta a casa la pelle?

