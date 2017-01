Asia Nuccetelli & Giulia de Lellis / Lite e offese su Instagram: "sei un gargoyle nano"! (oggi, 31 gennaio 2017)

ASIA NUCCETELLI E GIULIA DE LELLIS, OFFESE SU INSTAGRAM (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - La polemica infinita tra Giulia De Lellis e Asia Nucetelli non conosce fine. Le due sono tornate a insultarsi pesantemente proprio di recente tramite la nuova funzione di diretta Instagram. Tutto è iniziato mentre Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti che ha partecipato con la madre al Grande Fratello Vip, ha iniziato un video live: subito Giulia De Lellis, che nel frattempo stava facendo un'Instagram stories con Andrea Damante e i suoi amici, ha iniziato a prenderla in giro. La ragazza si è avvicinata allo schermo del cellulare, ha messo le labbra in fuori e ha iniziato a imitare la voce di Asia, dicendole di smetterla di parlare di loro. Poco dopo ha ripreso il tono normale dicendo "stavo scherzando!", anche se le battute che ha pronunciato poco dopo, "Adesso che le abbiamo dato importanza è contenta", di certo non fanno ben sperare sulle buone intenzioni di Giulia De Lellis, supportata da Andrea Damante.

ASIA NUCCETELLI E GIULIA DE LELLIS, IL BOTTA E RISPOSTA (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Cosa ha fatto Asia Nuccetelli, dopo il messaggio che le ha palesemente mandato via social la sua nemica Giulia De Lellis? Dopo qualche ora la ragazza ha replicato tramite un altro video pubblicato su Instagram Stories. Nessun nome né riferimento a Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma non serve scrivere i nomi per capire che Asia De Lellis si stava riferendo direttamente a loro. "Mezza Italia ha capito. Poi ci stanno quei 4 ritardati che parlano e manco sanno. Io non ho parlato di nessuno perché non mi filo nessuno, mentre qualcun'altro fa le dirette imitandomi senza nessun motivo. Adesso basta, quella sottospecie di Gargoyle nano si tappasse la bocca perché ha sbrodolato le p***e di tutti". A difendere Asia Nuccetelli ci si è messa anche Serena Grandi, che le ha dedicato anche un post su Facebook. Come continuerà la querelle tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli? Siamo certi che non finirà tanto presto.

