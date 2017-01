Beautiful Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: Eric e Quinn, rapporto al capolinea?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: ERIC E QUINN AL CAPOLINEA? - Beautiful tornerà domani pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 per un nuovo avvincente episodio caratterizzato dai problemi delle famiglie Spencer e Forrester. Mentre Katie e Bill giungeranno ad un accordo riguardo l'affidamento di Will grazie all'intercessione di Brooke, anche per Eric arriverà il momento di decidere sul suo futuro sentimentale. In attesa di capire se recarsi a Montecarlo in compagnia di Steffy, Liam e Wyatt, Eric dovrà mettere i paletti alla sua relazione con Quinn: continueranno a frequentarsi di nascosto, rischiando di essere scoperti dai membri della famiglia Forrester, che difficilmente potranno accettare una simile relazione? O sarà più sensato porre fine a questo flirt prima che nasca un vero sentimento? Con questi dubbi in mente, Eric si appresterà a comunicare alla sua amante la sua scelta che difficilmente la soddisferà. Come verrà preso un eventuale rifiuto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: BILL RESTITUISCE WILL! - La lotta per l'affidamento del piccolo Will sarà la grande protagonista della puntata di Beautiful di domani pomeriggio. In essa Brooke continuerà ad insistere affinché Bill torni indietro sui suoi passi e restituisca immediatamente il bambino alla madre. Solo in questo modo le rispettive famiglie non saranno al centro di nuovi scandali, che non faranno bene alla creatura cara ad entrambi. Alla fine, anche se a malincuore, Bill accetterà ma vorrà mettere le cose in chiaro con Katie: d'ora in avanti dovrà rigare dritto se non vorrà che Will le venga tolto di nuovo. Lui le terrà sempre gli occhi addosso per evitare che la situazione degeneri nuovamente. Con queste parole, per Katie non ci sarà altra possibilità che accettare promettendo, tra le lacrime, che seguirà alla lettera tutte le imposizioni date dal marito: andrà costantemente dal suo terapista e smetterà di bere. Tutto per avere Will di nuovo al suo fianco! La questione potrà dirsi così risolta senza ulteriori problemi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: ERIC ACCETTA LA PROPOSTA DI STEFFY - E' tempo di partenze e decisioni nella prossima puntata di Beautiful. In essa Steffy ed Eric si confronteranno sul viaggio a Montecarlo in occasione del summit della Spencer Pubblications, al quale parteciperà la figlia di Taylor in compagnia di Wyatt e Liam. Anche Eric verrà invitato ad unirsi all'allegra brigata anche se avrà bisogno di un po' di tempo per riflettere sul da farsi. L'attesa comunque sarà più breve del previsto e il patriarca Forrester deciderà di accettare tale proposta: seguirà la nipote e la sua bella famigliola nella città monegasca per rendere nota la sua nuova posizione di nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations. Prima di allora, però, ci sarà bisogno di un altro passo ovvero mettere le cose in chiaro con Quinn definitivamente. Consapevole di non potere avere un futuro al fianco della gioielliera, Eric le dirà che tra loro è finita o d'ora in avanti non potranno incontrarsi né pubblicamente né privatamente. Ma siamo davvero certi che la madre di Wyatt lo ascolterà?

br/>© Riproduzione Riservata.