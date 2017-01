Beautiful/ Anticipazioni puntate italiane e americane: Katie comincia ad interessarsi ad Eric, è in arrivo una nuova coppia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE SI STA INTERESSANDO AD ERIC? - Le puntate americane di Beautiful stanno portando alla luce diversi dubbi tra i protagonisti della soap che molto presto potrebbero dare vita a dei sorprendenti scambi di coppia. Già da qualche mese sappiamo che Katie si è trasferita vicino a villa Forrester, acquistando una nuova abitazione che condivide con il figlio Will. Da quel momento ha cominciato a frequentare costantemente Eric, suscitando la gelosia di Quinn che ha persino immaginato di uccidere la sua rivale. La questione non ha poi subito variazioni degne di nota, soprattutto tenendo conto che la Fuller ha avuto ben altro a cui pensare, concentrando le sue attenzioni sul figliastro Ridge. Ma un recente dialogo avvenuto tra la Logan e il suo ex fidanzato ha rilanciato il possibile interessamento di Katie per Eric: la madre di Will ha infatti affermato che Quinn è molto fortunata ad avere un uomo come il patriarca Forrester al suo fianco aggiungendo una frase che lascia poco spazio ai dubbi: 'Se avessi io un uomo così nella mia vita...' A quel punto Ridge ha chiesto spiegazioni, ma Katie si è limitata a chiedere all'amico di fare attenzione a Quinn e poi se n'è andata. Queste parole avranno presto delle conseguenze sentimentali?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: NOVITA' IN VISTA PER THOMAS? - La puntata americana di Beautiful di oggi sancirà uno strano colloquio di Thomas e una sconosciuta al 'Giardino'. Le anticipazioni segnalano infatti che lo stilista scaricherà la sua frustrazione davanti ad un drink e un'amichevole estranea. Non si fa nessun riferimento al nome della ragazza in questione, alla quale non viene data particolare importanza. Eppure, chi segue la soap americana da anni sa che nulla accade per caso e che questa persona potrebbe rappresentare un nuovo punto di approdo per la vita sentimentale del giovane Forrester. Da tempo si vocifera che stia per entrare in scena un nuovo personaggio femminile che possa diventare il nuovo amore di Thomas, o un quarto elemento nel triangolo formato da Wyatt, Steffy e Liam. Con Caroline rimasta a New York insieme a Thomas (e l'attrice Linsey Godfrey alle prese con altri impegni lavorativi) ci sarebbe bisogno di una new entry che sappia conquistare il cuore del figlio di Ridge e Taylor. Sarà lei la misteriosa conosciuta che incontrerà oggi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: BILL AGLI ORDINI DI BROOKE - Brooke sarà più combattiva che mai nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. In essa la Logan darà seguito alla promessa fatta a Ridge, al quale ha rivelato di non potere sopportare che Bill abbia portato via Will a Katie in modo tanto subdolo. Per questo la madre di Hope prenderà di petto la situazione, parlando con l'unica persona in grado di fare qualcosa in questa complicata vicenda. Si presenterà al cospetto di Dollar Bill ordinandogli di smettere con tale pazzia e di restituire quanto prima Will alla sua mamma. Avete capito bene, il suo non sarà nè un consiglio né tanto meno una richiesta gentile ma un ordine vero e proprio. Ma come reagirà lo Spencer di fronte a questa parole? Da quando il padre di Liam e Wyatt è disposto ad ascoltare le altre persone? E se fosse questa la prima volta, dato che il magnate ha dichiarato senza mezzi termini di essere innamorato di Brooke?

