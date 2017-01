BOSS IN INCOGNITO 2017 / Ed.4 terza puntata: diretta, Costantino Vaia è il protagonista della serata (oggi, 31 gennaio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, TERZA PUNTATA: DIRETTA, NICOLA SAVINO ACCOMPAGNERÀ UN NUOVO PROTAGONISTA (OGGI, 31 GENNAIO) - Terzo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 2 con Boss in Incognito 2017: Nicola Savino è pronto ad accompagnare un nuovo protagonista, che dovrà infiltrarsi tra i suoi stessi dipendenti dopo essersi camuffato a dovere e aver modificato il suo aspetto fisico, in modo da non essere riconosciuto. Lo scopo di Boss in Incognito, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert, è proprio questo: il capo di un’attività è chiamato ad affiancare i suoi coloro che lavorano per lui, senza essere riconosciuto, in modo da scoprire come affrontano la giornata e qual è la loro vita a casa, tra famiglia e amici. Il pubblico della seconda rete nazionale ha quindi occasione di conoscere più da vicino storie di persone comuni, eroi di tutti i giorni: al termine della giornata, il boss in questione si svelerà, commentando il loro operato e avendo la chance di concedere un premio, quando meritato. Nicola Savino si appresta dunque ad affiancare e consigliare il terzo boss di questa questa edizione partita a dicembre e tornata in scena la settimana scorsa: Boss in Incognito prenderà il via oggi, martedì 31 gennaio 2017, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Andiamo a scoprire chi sarà il protagonista del nuovo appuntamento.

BOSS IN INCOGNITO 2017, TERZA PUNTATA: DIRETTA, COSTANTINO VAIA È IL BOSS DELLA SERATA (OGGI, 31 GENNAIO) - Il protagonista del terzo appuntamento con Boss in Incognito 4 sarà Costantino Vaia, Direttore Generale del Consorzio Casalasco del Pomodoro dal 2002 e titolare del marchio Pomì, che ha reso il legame tra il territorio e il mondo agricolo una delle caratteristiche principali della sua forza. Costantino Vaia è alla guida di una realtà davvero imponenti, che arriva ad esportare i prodotti in oltre 60 Paesi, sparsi in tutti il mondo, e concentra le proprio attività specialmente nelle provincie di Piacenza, Parma, Mantova e Cremona. Il percorso del nuovo Boss in Incognito è iniziato proprio nell’anno della maggiore età: durante le vacanze, infatti, Costantino Vaia aveva iniziato a lavorare alla raccolta dei pomodori presso l’azienda Pomì, e pian piano - con gli anni - è riuscito a ricoprire diversi ruoli fino ad arrivare al vertice. Per lui, dunque, l’esperienza al programma di Rai 2 potrebbe anche rappresentare un viaggio indietro nel tempo: così come gli altri Boss, Costantino Vaia dovrà affiancare i suoi stessi dipendenti impegnati in diversi settori. Come se la caverà? E chi incontrerà?

BOSS IN INCOGNITO 2017, TERZA PUNTATA: DIRETTA, BUONI GLI ASCOLTI PER IL FORMAT (OGGI, 31 GENNAIO) - Boss in Incognito è arrivato alla terza puntata: il nuovo appuntamento prenderà il via stasera, martedì 31 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rai 2. Il format, fino a questo momento, è riuscito ad appassionare il pubblico portando a casa dei dati di audience decisamente buoni. La prima puntata del 28 dicembre scorso aveva infatti raggiunto uno share dell’8.5%, con 2 milioni e 167mila spettatori al seguito. La scorsa settimana, invece, Boss in Incognito ha toccato il 9.1% di share con 2 milioni e 395mila spettatori. Anche più tardi il programma sarà portare a casa numeri soddisfacenti? Dopo l’addio di Flavio Insinna, alla conduzione l’anno scorso, è subentrato Nicola Savino, volto molto amato dal pubblico della seconda rete nazionale e guida di Quelli che il calcio. Savino, prossimamente, sarà anche impegnato al Dopofestival di Sanremo 2017: nel frattempo, sarà possibile ritrovato anche al timone del docu-reality.

