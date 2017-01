Belen Rodriguez / News: Andrea Iannone le ha chiesto di sposarlo? (oggi, 31 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, ANDREA IANNONE LE HA CHIESTO DI SPOSARLO? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez è più felice che mai accanto ad Andrea Iannone e, accantonato definitivamente Stefano De Martino, la showgirl argentina non ha occhi se non per il bel pilota di Moto Gp. Negli ultimi video che Belen Rodriguez ha pubblicato sui social network, non è passato ai più attenti un particolare abbastanza eclatante, ossia che la showgirl e mamma di Santiago sfoggia all'anulare un bell'anello pieno di pietre preziose. Insomma, Belen ha al dito quello che ha l'aria di essere proprio un enorme anello di fidanzamento, quindi la domanda sorge spontanea: Andrea Iannone ha chiesto a Belen Rodriguez di sposarlo? Il pilota di Moto Gp potrebbe aver preso questa decisione dopo che la 32enne Belen ha divorziato da Stefano De Martino: e quale miglior modo di mettere nel dimenticatoio un matrimonio non riuscito che farne un altro? Dopotutto adesso Belen è una donna libera, e magari questo è stato il loro modo di festeggiare la fine del precedente matrimonio.

BELEN RODRIGUEZ, ANDREA IANNONE E LE SPESE FOLLI PER AMORE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Andrea Iannone sembra che voglia tenersi stretto Belen Rodriguez a tutti i costi: secondo quanto rivela Fanpage, il pilota starebbe spendendo delle cifre esorbitanti per rendere contenta la sua signora. E questo lo fa portandola in località esclusive e costose - di cui l'ultima in Svizzera, a Verbier, dove hanno passato le vacanze di Natale con tutta la famiglia - dove sembra abbia speso anche 300mila euro. Spese folli e impensabili per i comuni mortali ma non per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che sembrano godersi la loro storia d'amore alla grande, senza preoccuparsi del giudizio di nessuno. Se poi a queste spese ci aggiungiamo anche il presunto anello di fidanzamento regalato a Belen Rodriguez, ci si chiedi quanti soldi guadagni Andrea Iannone all'anno per permettersi un tenore di vita degno di un principe! Intanto loro continuano a godersi la vita e, a giudicare dalla felicità di Belen, quelle di Andrea Iannone sembrano essere delle scelte giuste.

