CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: NUOVA SFIDA PER MONICA, LA SCELTA DI DIANA DEL BUFALO NEL CAST (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Giro di boa per Che Dio ci aiuti 4, la fiction con Elena Sofia Ricci che tiene banco su Rai 1 la domenica sera: lo scorso weekend, infatti, è stata trasmessa la quinta puntata e i fans sono impazienti di ritrovare tutti i protagonisti il prossimo 5 febbraio 2017, quando andrà in scena il sesto appuntamento. Le anticipazioni rivelano che Monica cercherà di tenersi alla larga da Nico e di archiviare la storia che hanno avuto insieme: ma si rivelerà un’impresa tutt’altro che semplice. Al Convento degli Angeli farà infatti capolino Asia, una giovane ragazza che ha perso la memoria e che, inspiegabilmente, inizierà a vedere nell’avvocato qualità grandiose, quasi ad identificarlo come il suo eroe. L’obiettivo di Monica, viste tutte le attenzioni che Asia riserverà a Nico, sembrerà ancora più difficile da raggiungere: la head wrtier di Che Dio ci aiuti 4, Elena Bucaccio, ha voluto commentare - in un’intervista esclusiva rilasciata a TvBlog - la scelta di Diana Del Bufalo, che interpreta appunto Monica: “Diana è fantastica” ha ammesso “Lì c’è stata una scelta di target, abbiamo preso una ragazza, che aveva fatto pochissimo l’attrice ma molto apprezzata sui social. Secondo me è la nuova Cortellesi. Quando recita ha un istinto… E poi è bella ma non bellissima, è bella vera, con una capacità di fare commedia che nelle attrici italiane è rara. Porta commedia di suo, è un personaggio sopra le righe, senza mai andare fuori tono”.

