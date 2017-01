COSTANTINO VAIA / Chi è il signor Pomì (direttore Consorzio Casalasco del Pomodoro) protagonista di Boss in Incognito 4

COSTANTINO VAIA (POMÌ), IL NUOVO PROTAGONISTA DE UN BOSS IN INCOGNITO (OGGI, 31 GENNAIO) L'impreditore Costantino Vaia, direttore del Consorzio Casalasco del Pomodoro a partire dal 2002 e titolare del marchio Pomì, sarà il protagonista della terza puntata del docureality Un boss in incognito. Costantino Vaia è un imprenditore che ha sempre avuto delle forti radici con la terra, venendo da una famiglia proprietaria di un'azienda agricola a conduzione famigliare dove ha sempre lavorato. Negli anni ha ricoperto vari incarichi a livello produttivo, diventando poi il vertice dell'azienda. Costantino si cimenta nell'avventura del Boss in Incognito perché affascinato dal lato umano, per capire se i suoi dipendenti siano felici o meno del loro lavoro. Sono tante le persone che incontra Vaia nel suo percorso. E' alle prese con Antonella, operatrice nel confezionamento, Marcello operaio dello scarico del pomodoro, Piergiorgio che si occupa della raccolta dei pomodori, Rita alle prese con il controllo e la cernita dei pomodori su nastri e Sandro, addetto alla pallettizzazione. Vaia ha affermato di essersi preparato per mesi per non farsi riconoscere dai suoi collaboratori e trovare il look giusto per muoversi all'interno dei vari ambiti dell'azienda, vivendo una bellissima emozione e restando sorpreso dal modo di lavorare dei suoi collaboratori.

COSTANTINO VAIA (POMÌ), CHI E' IL NUOVO PROTAGONISTA DI UN BOSS IN INCOGNITO (OGGI, 31 GENNAIO) - Costantino Vaia è il presidente dell'Amitom ed è stato colui che ha riportato in Italia il Congresso Mondiale del Pomodoro da Industria, rendendo la scelta vincente e aprendo ad un vastissimo pubblico di operatori. Vaia ha detto che il settore si trova di fronte a un’inevitabile sfida, imposta dalla globalizzazione ed è importante cogliere attraverso collaborazione e dialogo. Fare in modo che ci siano nuove strategie e azioni perchè la filiera del pomodoro sia produttiva, efficiente, sostenibile e duratura nel tempo, indipendente da logiche speculative. Idee chiare, dunque, che il "boss" metterà in pratica durante la terza puntata del docureality. Vaia ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua partecipazione a Boss in Incognito e ha detto che è stata una grande emozione calarsi nel ruolo richiesto. Tornare alle sue origini professionali dopo tanti anni a svolgere lavori di campagna e di produzione - dice - lo ha portato a riscoprire le ragioni profonde come l’impegno del singolo e la collaborazione del gruppo. In questa puntata, vedremo un Costantino Vaia umile, sempre pronto a fare domande senza insospettire i tutors.

COSTANTINO VAIA (POMÌ), ECCO QUAL E' LA SUA AZIENDA (OGGI, 31 GENNAIO) - Costantino Vaia, protagonista della nuova puntata di Un boss in incognito, è il direttore del Consorzio Casalasco del Pomodoro, l'azienda nota come Pomì. Quest'ultima nasce e si sviluppa a partire dal 1982 quando un'azienda del parmense applica per la prima volta delle nuove tecnologie produttive per il confenzionamento della passata di pomodoro Pomì. Nel 2012 il marchio viene inglobato dal Consorzio Casalasco, entrando in sintonia con le rinnovate esigenze nutrizionali e mutamenti del gusto, sempre salvaguardando i prodotti. Sin dagli anni '80, Pomì è sinonimo di forza, chiarezza e trasparenza e non a caso viene utilizzato spesso come product placement all'interno di film o serie tv d'Oltreoceano a partire dagli anni '80. Pomì è rispettoso dell'ambiente, gestendo in modo controllato anche l'irrigazione, con un occhio di riguardo anche alla sicurezza dei propri lavoratori. L'azienda applica una scrupolosa gestione dei rifiuti. Ad esempio, infatti, per la versione brick viene usata solo ed esclusivamente carta derivata da foreste controllate.

br/>© Riproduzione Riservata.