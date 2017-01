DESIREE POPPER / Piange in diretta: "Raz Degan è il fantasma di mio padre" (L'Isola dei Famosi 2017)

DESIREE POPPER, RIVELAZIONE SHOCK DOPO LA SCONFITTA: "RAZ DEGAN E' IL FANTASMA DI MIO PADRE" (CHI L'HA VISTO 2017, 31 GENNAIO) - L'Isola dei Famosi 2017 ha appena vissuto il suo debutto, ma può contare su diversi colpi di scena e stacchetti che hanno già creato non poco scalpore. Durante la puntata di questa sera, Desirèe Popper non è riuscita a superare la prova per accedere all'Isola, ma spinta da Vladimir Luxuria, opinionista del reality di Canale 5, ha rivelato un particolare riguardo alla sua vita. Desirèe Popper ha infatti rivelato di aver voluto sfidarsi perché ha riconosciuto in Raz Degan il proprio padre. Da qui l'affermazione di voler affrontare i fantasmi del proprio passato, un'uscita di scena che è stata in grado di azzittire anche Luxuria. Il pubblico televisivo intanto sembra aver reagito in modo estremamente positivo supportando la rivelazione della ragazza con un applauso. Intanto Desirèe Popper registra la seconda sconfitta in un reality show della rete del Biscione. Un flashback di quanto accaduto al Grande Fratello 14? La brasiliana non può che risultare sconfitta per la seconda volta, ma anche in questo caso sembra aver trovato il modo di far parlare di sé.

DESIREE POPPER, AVVISTATA A MILANO CON DOMENICO MANFREDI (CHI L'HA VISTO 2017, 31 GENNAIO) - In realtà Desirèe Popper non ha mai smesso di attirare l'attenzione delle pagine di gossip, non ultimo per la sua relazione con Domenico Manfredi. E' di qualche giorno fa la notizia che i due ex gieffini sono stati avvistati dai fan a Milano in atteggiamento amoroso, un passo in avanti per l'ex fidanzato di Barbara Donadio. La notizia è diventata virale sui social, riportata dal blog Isa&Chia, che ha riportato di aver visto la coppia all'interno di un bar in via Montenapoleone. Una vicinanza che lo stesso Manfredi ha avvalorato con diversi scatti che ha pubblicato sui propri profili social, in cui uno in particolare della sezione Stories, in cui si intravede la mano di una donna circondata da un cuore disegnato dall'ex gieffino. A sua volta Desirèe ha fatto altrettanto: che sia sbocciato un nuovo amore?

© Riproduzione Riservata.