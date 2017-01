DISGAEA 2 PC/ Esce il gioco per computer (oggi 30 gennaio 2017)

DISGAEA 2 PC, ESCE L GIOCO PER COMPUTER (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Disgaea 2 PC, il gioco in uscita oggi, lunedì 30 gennaio 2017. Disgaea 2 si prepara ad uscite per il computer, con tantissimi miglioramenti che saranno in grado di intrattenere il pubblico che ama i video giochi. Disgae 2 narra la storia di un villaggio che vive da diversi anni in pace dopo una lunga battaglia contro i cattivi del primo capitolo. Ma le forze del male sono sempre presenti ed in aguato e per la precisione, la storia del signore antagonista di questo gioco inizia quindici anni prima della narrazione del secondo capitolo. Egli aveva radunato una grandissima quantità di servitori che, pur di avere salva la vita, hanno deciso di seguirlo e di fare il possibile affinché egli potesse rimanere soddisfatto. Ma grazie all'intervento di alcuni prodi guerrieri, il signore del Male venne completamente sconfitto e confinato in una particolare dimensione. Il cattivo di turno ovviamente ha maturato un grande rancore che ha fatto in modo che, la sua furia, accrescesse giorno dopo giorno. Proprio il sentimento estremo negativo ha fatto in modo che, egli, potesse riuscire a liberarsi dalla sua prigionia. Ora, assettato di vendette e desideroso di poter conquistare il mondo intero, il cattivo di turno è pronto ad attaccare la popolazione del mondo. Ma ancora una volta nasce un gruppo di eroi, guidati dal giocatore, che avranno lo scopo di affrontare i cattivi e fare in modo che questi, possano essere facilmente sconfitti senza alcuna perdita di tempo. Riusciranno quindi i giocatori a bloccare ogni attacco del cattivo di turno oppure sarà lui ad avere la meglio e mettere in crisi il mondo?

DISGAEA 2 PC, ESCE L GIOCO PER COMPUTER - COME SI GIOCA - (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Una trama che quindi è collegata al capitolo iniziale e che funge da prequel e sequel del primo Disgae. Il giocatore avrà il compito di guidare una serie di personaggi che avranno il compito di poter riuscire ad ottenere il miglior tipo di soddisfazione possibile. Un gioco RPG di altri tempi che si basa sui turni e che lascia anche una grandissima libertà ai giocatori, missioni principali e secondarie saranno in grado di poter riuscire a creare una vastissima gamma di informazioni sui vari aspetti che inizialmente sembrano essere poco chiari nel gioco. Spetterà quindi al giocatore scegliere come e quando effettuare le varie missioni, che si susseguiranno in maniera semplice e piacevole, regalando quindi quella sensazione di divertimento veramente unico allo stesso giocatore. Importante mettere in risalto l'aspetto del potenziamento, allenamento e scelta di armi ed attacchi, ognuno di questi aspetti rappresenta un punto molto importante del gioco, che dovrà essere necessariamente valutato per evitare che vi possano essere complicazioni di ogni tipo. Sarà importante quindi fare attenzione su questo aspetto unico che caratterizza appunto il gioco stesso e che garantisce al giocatore il massimo livello di divertimento, senza alcun limite. Sarà possibile potersi divertire parecchio con Disgae 2, che rappresenta un buon gioco che potrebbe interessare gli amanti del genere fantasy che vogliono impegnare il loro tempo in questo genere di giochi.

