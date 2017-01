DANIELA DE JESUS, L’EX FIDANZATA DI ANDREA MARCACCINI (ISOLA DEI FAMOSI): "L’HO DENUNCIATO PER VIOLENZA. MI HA FATTO PASSARE L'INFERNO" (31 GENNAIO) - L'ex fidanzata messicana di Andrea Marcaccini, Daniela De Jesus, ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Chi, asserendo di essere stata percossa dal naufrago e di avere per questo presentato denuncia alla Procura di Milano. L'Isola dei Famosi 2017 non ha ancora preso il via e deve già affrontare una bufera più violenta di quella che ha ritardato l'inizio del reality di Canale 5, almeno per il modello. Una volta mostrati i documenti della denuncia verso l'ex fidanzato Andrea Marcaccini, la 21enne Daniela De Jesus ha raccontato i dettagli della sua storia:"Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini, per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito". La De Jesus, la sera tra il 18 e il 19 giugno scorso, sostiene di essere scampata alla furia di Marcaccini rintanandosi in una stanza del loro appartamento: il mattino dopo lui era aveva dimenticato il litigio per la gelosia di lei che secondo la sudamericana l'avrebbe spinto a colpirla. Nonostante questo, però, Marcaccini non l'accompagna in ospedale, dove i medici le riscontrano "contusioni multiple e cervicalgia post traumatica in esiti di aggressione", perché "la sua preoccupazione principale era che questo episodio potesse danneggiare la sua immagine, non che mi fossi fatta male". Il commento della messicana è amaro:"Avevo capito subito che non sarebbe stata una storia facile. Andrea era circondato da donne, viveva il mondo della notte. Gli ho detto più volte che forse non ero adatta a essere la sua fidanzata, ma lui mi ripeteva che ero importante. Intanto mi arrivavano voci della sua infedeltà. Sembravo l'unica a non accorgersi che mi tradiva"

