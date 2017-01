DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: Emmanuela Bertucci e Massimo Giannini - Giovanni Floris è pronto a guidare un nuovo appuntamento con il talk show che guida su La7, DiMartedì: gli ultimi avvenimenti riguardanti la politica, la situazione economia e le problematiche sociali saranno nuovamente al centro del dibattito durante l’appuntamenti in programma stasera, 31 gennaio 2017. La pagina Facebook ufficiale di DiMartedì ha annunciato, tramite un post (clicca qui per vederlo) che in studio, anche questa settimana, non mancherà l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, ex guida di Ballarò su Rai 3. Il programma ha chiuso i battenti la scorsa stagione, lasciando spazio a Politics - Tutto è politica, proposta già naufragata. Il diretto competitor di DiMartedì, al momento, è Agorà Duemiladiciassette, guidato da Gerardo Greco, che la settimana scorsa è riuscito a battere - in termini di audience - il programma guidato da Floris. Insieme a Massimo Giannini, non mancherà l’avvocato Aduc Emmanuela Bertucci. L’appuntamento prenderà il via come di consueto a partire dalle 21.10.

