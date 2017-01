Emma Winter e Andrea Preti/ Notte galeotta, pizzicati in effusioni: cosa dirà Claudia Gerini? LE FOTO (oggi, 31 gennaio 2017)

EMMA WINTER E ANDREA PRETI, RITORNO DI PASSIONE? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Sguardi complici, sorrisi, occhi che s'incrociano e conversazioni fitte fitte tra Emma Winter e Andrea Preti: questo è quanto asseriscono di aver visto alcune persone domenica notte alla festa del sarto Alessandro Martorana. La notizia è stata pubblicata dal sito Real Paparazzi, che li ha fotografati insieme domenica notte. Sembra che i due abbiano avuto una relazione già qualche tempo fa e che adesso ci siano ricascati. Ma come la mettiamo con Claudia Gerini? Negli ultimi tempi il modello Andrea Preti era stato visto accanto all'attrice, che sembra fosse davvero presa dal giovane e bellissimo ragazzo. Anche Emma Winter però sembra subirne il fascino e sono in tanti ad aver parlato di una passione dirompente tra i due, a distanza di tempo. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma di certo se fosse così a Claudia Gerini forse non farebbe troppo piacere visto che ormai tutti sanno della sua relazione con Andrea Preti.

EMMA WINTER E ANDREA PRETI, RITORNO DI PASSIONE? L'INCOGNITA CLAUDIA GERINI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Claudia Gerini è recentemente volata alla prima di John Wick 2 insieme a Riccardo Scamarcio: questo è un film internazionale con un cast composto anche da Keanu Reeves e Ruby Rose, dove partecipano anche i due italiani. Andrea Preti non ha accompagnato Claudia Gerini alla prima del film, ma sembra sia riuscito a consolarsi per bene con la ricca nobildonna Emma Winter. Eppure è strano, perché tra i due quello che sembrava più coinvolto era proprio Andrea Preti, mentre Claudia Gerini sembrava volerci andare più con i piedi di piombo, specialmente dopo la fine del suo matrimonio. Ovviamente tutto potrebbe essere anche che Emma Winter e Andrea Preti siano rimasti ottimi amici e che in realtà tra loro due non ci sia nulla se non un bel rapporto che non va oltre le semplici chiacchiere di circostanza. Resta da chiedersi come la prenderà comunque Claudia Gerini! Per vedere le foto dei due, cliccate qui.

