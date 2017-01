GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: in arrivo una nuova minaccia. Selina diventerà un bersaglio?

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il quinto, dal titolo "Scarificazione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: alla NYPD arriva il nuovo capo, Nathaniel Barnes (Michael Chiklis), che decide di concludere una volta per tutte la corruzione che dilaga all'interno del dipartimento. Ha scoperto infatti che molti poliziotti agiscono solo dietro compenso e di procedere con i primi licenziamenti. Decide poi di assumere alcune reclute, le più brillanti dell'Accademia, per formare una task force che venga guidata da Gordon (Ben McKenzie). Dato che il Sindaco James (Richard Kind) non dà ancora alcun segnale di dove si trovi, gli unici due Consiglieri che potrebbero aspirare a quella carica iniziano ad avviare le rispettive campagne. Theo Galavan (James Frain) invece annuncia ai Maniax che la sua intenzione è diventare Sindaco della città, motivo per cui sia la Caulfield (Saundra Santiago) che Hobbs (Michael Mulheren) dovranno morire. Per mandare avanti il suo piano, ordina che la madre di Oswald (Robin Lord Taylor) venga rapita, in modo da obbligarlo a mettere in atto i due omicidi. Tuttavia, l'operazione riuscirà solo per metà, dato che Hobbs riuscirà a sopravvivere grazie all'intervento della task force. Nel frattempo, Selina (Camren Bicondova) cerca in tutti i modi di avvicinarsi a Bruce (David Mazouz), ma Alfred (Sean Pertwee) ritiene che non sia una degna amica per il ragazzo e la allontana dalla villa dei Wayne. Bruce decide di incontrare in seguito Galavan ed in quest'occasione conosce la nipote, Silver St. Cloud (Natalie Alyn Lind), di cui rimane subito affascinato. Edward (Cory Michael Smith) invece decide di fare un passo avanti con Kristen (Chelsea Spack) e la invita a cena, riuscendo poi a consumare una notte di passione. Il giorno seguente, Gordon decide di affrontare apertamente Oswald riguardo ai suoi ultimi interventi, ma il criminale è sotto pressione e invece di confessargli la verità, preferisce minacciarlo di rivelare ciò che è accaduto in passato. Barnes invece inizia a stringere il cappio intorno ad Oswald, fino a che non ottiene le prove per poterlo arrestare ed ordina la sua cattura alla task force.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "SCARIFICAZIONE" - Theo e Tabitha ordinano ad Oswald di rapire Sid Bunderslaw, in modo che possano sfruttare il suo occhio per bypassare al sistema di sicurezza della Wayne Enterprises. Butch chiede intanto a Selina di aiutarlo ad avere l'aiuto dei fratelli Pike, un gruppo di ragazzi che mette in atto i loro crimini grazie all'uso del fuoco in svariate forme. Qui la ragazza rivede Brigit, una sua vecchia amica che in passato l'ha aiutata e che ora è ridotta ad essere la schiava dei fratelli. Nel frattempo, la task force irrompe in due punti cruciali della criminalità organizzata di Gotham, dove Gordon sorprende uno dei fratelli Pike e lo uccide. I sopravvissuti sono quindi costretti a reclutare Brigit per portare a termine la missione data da Galavan. Prelevato il pugnale, Selina riesce a fare delle ricerche sull'oggetto prima di consegnarlo a Butch, scoprendo che si rifà ad un'epoca antica in cui Caleb Dumas, uno dei rampolli della famiglia fondatrice della città, subì l'amputazione di un braccio per via del suo intreccio amoroso con Celestine Wayne, progenitrice di Bruce.

