I BERRETTI VERDI/ Su Iris il film con David Janssen, alla regia John Wayne,Ray Kellogg e John Gaddis (oggi, 31 gennaio 2017)

I BERRETTI VERDI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - I berretti verdi, il film in onda su Iris oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere guerra dal titolo originale The Green Berets, prodotta in America nel 1968 con la durata pari a 2 ore e 21 minuti per la regia di John Wayne, Ray Kellogg e John Gaddis. Nel cast sono presenti lo stesso John Wayne, David Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, George Takei, Mike Henry e Bruce Cabot. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I BERRETTI VERDI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo negli Stati Uniti d’America nei primi anni Sessanta in un particolare momento storico che vedeva il Governo americano impantanato nella cruenta Guerra del Vietnam. Una guerra che peraltro è stata costantemente criticata nel Paese con tantissime associazioni pacifiste che non perdevano occasione per rendere pubblico il proprio dissenso per il conflitto. Nei campi di addestramento presenti negli Stati Uniti, stanno ultimando la preparazione al conflitto alcuni validi soldati che fanno parte di due reparti delle American Special Forces conosciute con il popolare nome in codice di Berretti verdi. Una volta che i soldati hanno terminato la fase di preparazione per una guerra molto differente rispetto alle precedenti, i due reparti vengono assegnati al colonnello Mike Kirby (John Wayne) per partire immediatamente alla volta del Vietnam. I propri superiori hanno chiesto a Kirby di concludere una delicata missione che prevede la strenua difesa di un campo militare dalla notevole rilevanza sotto il profilo strategico e logistico. Infatti, il campo è costante oggetto di attacchi da parte delle truppe militari vietcong che sono ben armate grazie al supporto dato loro dall’Unione Sovietica. Una volta arrivati sul campo il colonnello Kirby assieme ai propri uomini si renderà conto immediatamente di quante e quali problematiche ha una guerra poco convenzionale nel quale il nemico si nasconde astutamente nella fitta boscaglia di questa zona asiatica. I Vietcong inoltre, spesso utilizzano i civili come vero e proprio scudo umano mettendo in grande difficoltà le truppe americane. Una situazione molto complessa nella quale il colonnello si vedrà costretto a fare affidamento al proprio carisma ed al proprio intuito per prendere delle decisioni molto difficili e di grande sacrificio. Gli attacchi saranno molteplici ma con grande tenacia i berretti verdi saranno in grado di resistere sulle proprie posizioni, dimostrando di essere effettivamente un forza speciale di grande affidamento.

