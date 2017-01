IL PESCATORE DI SOGNI/ Su Rai Movie il film con Ewan McGregor ed Emily Blunt

IL PESCATORE DI SOGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - Il pescatore di sogni è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola del 2011 che affronta con alcuni tratti ironici della commedia, temi molto importanti come l'integrazione tra occidente e mondo arabo. Il titolo originale è Salmon fishing in the Yemen ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Torday. La regia è dello svedese Lasse Hallström che conferisce alla pellicola un valore aggiunto, sempre in bilico tra leggerezza e riflessione. Nel cast compaiono nomi importanti, uno su tutti Ewan Mc Gregor, affiancato da Emily Blunt e Kristin Scott Thomas. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL PESCATORE DI SOGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ewan McGregor interpreta il personaggio Alfred Jones, esperto di fauna ittica che lavora per il governo inglese. Un importante sceicco propone di introdurre il salmone nelle acque yemenite, importando così questa tipologia di pesca. Ovviamente Alfred Jones rimane notevolmente perplesso, credendo che si tratti di un progetto irrealizzabile. Lo sceicco, tuttavia, insiste e alla fine il protagonista inizia a vedere la possibilità di tentare la missione impossibile. A disposizione di Jones ci sono tutti i mezzi possibili per realizzare questa follia. Collabora con Harriet Chetwode-Tablot, interpretata da Emily Blunt, e i primi frutti della sperimentazione si iniziano a vedere alimentando le speranze di una riuscita del progetto. Dopo una serie di vicissitudini anche sentimentali dei rispettivi protagonisti, lo sceicco viene preso di mira dagli integralisti arabi che compiono un attentato contro di lui, reo di essersi occidentalizzato troppo. A far scampare il pericolo è proprio Alfred Jones che così diventa ancora più importante nella considerazione del facoltoso sceicco. Arriva, dunque, il momento di mettere in pratica l'esperimento. I salmoni arrivano nello Yemen, non senza polemiche in Scozia, e si può provare a vedere se riescono davvero a risalire i tipici corsi d'acqua yemeniti, non certo l'habitat migliore per questa tipologia di pesci. Per la cerimonia giungono autorità e stampa, incuriosite dal tentativo bizzarro. Al di là delle perplessità, i salmoni riescono davvero a risalire la corrente e tutto sembra andare per il meglio. I fondamentalisti, tuttavia, aprono la diga e mandano in fumo il progetto. Al termine, tuttavia, si aprirà una speranza inaspettata, sia per quanto riguarda i salmoni, sia per i rapporti tra i due protagonisti.

