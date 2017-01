IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Emilia e Alfonso di nuovo felici insieme

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: EMILIA TORNA DA ALFONSO - Il Segreto tornerà domani con nuove ottime notizie, soprattutto per gli storici fans della coppia formata da Emilia e Alfonso. Il timore che la figlia di Raimundo potesse partire davvero in compagnia di Cesar Cardenas non era mancato, ma il locandiere non poteva permettere che l'amore della sua vita se ne andasse per sempre, ponendo fine al loro felice matrimonio senza lottare. Sarà così che finalmente oggi, dopo avere visto l'inseguimento di Alfonso che fermerà la moglie durante la via per Malaga, tra loro ci sarà spazio per la ritrovata felicità. Basta pensieri negativi o dubbi sul futuro: i genitori di Emilia decideranno di archiviare gli errori del passato, dimenticando i tradimenti che dovranno solo servire da monito per il futuro. La loro convivenza nella loro casa e nella loro locanda riprenderà come se nulla fosse accaduto, tra la gioia di Prado, Matias e di tutta la famiglia Ulloa - Castaneda. La felicità durerà a lungo questa volta o in futuro saranno chiamati a nuove difficili prove?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: FRANCISCA AIUTA SEVERO? - Mentre a Puente Viejo alcune coppie ritroveranno la felicità, nella puntata de Il Segreto di domani le ricerche di Sol e Candela continueranno senza sosta da parte della famiglia Santacruz al gran completo. Le due donne si troveranno tra le grinfie di Eliseo ma non avranno nessuna intenzione di accettare il loro triste destino, venendo costrette dall'uomo a prostituirsi. Per questo, approfitteranno di un momento di distrazione del losco individuo, per tentare la fuga ma verranno da lui fermate, finendo per subire le drammatiche conseguenze delle loro azioni. Quale sarà la loro punizione? Nel frattempo, Carmelo, Lucas e Severo continueranno a cercarle disperatamente anche se ogni loro tentativo non andrà a buon fine. Sarà per questo che Severo deciderà di compiere una mossa disperata. Chiederà a Raimundo di chiederà a Donna Francisca se lei sia a conoscenza del luogo della prigionia di Sol e Candela. Otterrà l'aiuto che andrà cercando?

