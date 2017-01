Il Segreto/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: il piano di Francisca contro i Mella fallisce

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: IL PIANO DI FRANCISCA FALLISCE! - Donna Francisca ha avuto un ruolo attivo nell'incendio del Jaral che purtroppo ha causato la morte di quasi tutta la famiglia Mella. Ma i telespettatori de Il Segreto sanno bene che non sempre le ciambelle escono con il buco alla perfida matrona, che anche questa volta incapperà in un imprevisto. Il ritrovamento di Beatriz, infatti, causerà un grave problema al suo progetto di impadronirsi della tenuta, che a causa della ragazza non resterà priva di proprietario. La Montenegro dovrà dunque rinunciare al suo piano iniziale, almeno per il momento, e attendere di capire che evoluzione avrà la salute della giovane Mella. Questa sgradita sorpresa renderà vana la morte dei Mella al completo e causerà il nervosismo della donna, che non riuscirà a negare il proprio disappunto davanti agli occhi del sempre fedele Mauricio. Quest'ultimo, che aveva già dei dubbi, li trasformerà presto in certezza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: COSA NASCONDE IL PASSATO DI HERNANDO DOS CASAS? - Mancano solo pochi giorni all'entrata in scena di Hernando Dos Casas nelle puntate italiane de Il Segreto. Il tutore di Beatriz arriverà come una furia dopo avere appreso ciò che è accaduto alla famiglia Mella e da quel momento non lascerà più Puente Viejo, diventando il nuovo protagonista maschile della telenovela spagnola. Fin da subito, l'uomo apparirà duro e freddo, a tratti persino crudele, anche se dentro di sé nasconderà un cuore gentile e generoso. Il suo carattere sarà molto simile a quello di Tristan, che dopo avere perso Pepa faticherà ad aprirsi al mondo, diventando insopportabile con le altre persone. E come per il figlio di Donna Francisca, anche Hernando nasconderà un grande amore oltre che un passato di grandi sofferenze. Molti anni prima, infatti, aveva visto morire la moglie, perdendo i figli in un altro terribile incendio. Solo in seguito si scoprirà che le cose sono andate diversamente e che il suo crudele figlio Damian era scampato a quella tragedia, tornando a Puente Viejo con la peggiore delle intenzioni.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: E' IL GIORNO DELLE NOZZE ! - Dopo tante tragedie che hanno avuto luogo nelle recenti puntate de Il Segreto, finalmente oggi ci sarà spazio per qualche buona notizia. Hipolito e Gracia hanno desiderato a lungo di potersi unire in matrimonio ma solo la morte di Quintina ha permesso loro di realizzare il loro grande sogno. Dopo tale brutta notizia, infatti, la coppia ha deciso di non perdere altro tempo, chiedendo immediatamente a Don Anselmo di celebrare le loro nozze. La data è stata fissata per i giorni successivi e oggi finalmente arriverà il momento del fatidico sì per la strampalata coppia. Tutti i loro cari saranno presenti a questo lieto avvenimento, che renderà anche Dolores molto felice dopo che per mesi si era disperata di fronte alla relazione clandestina del figlio con la ricamatrice. Purtroppo non faranno parte dell'allegra brigata i Santacruz, che come ben sappiamo avranno altri problemi da affrontare: Sol e Candela saranno ancora prigioniere del perfido Eliseo, Severo e Lucas riusciranno ad arrivare in tempo prima che le due donne siano costrette a prostituirsi?

