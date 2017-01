IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 FEBBRAIO 2017: la fuga di Sol e Candela

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: LA FUGA DI SOL E CANDELA – Ci saranno grandi colpi di scena nella prossima puntata de Il Segreto. Candela e Sol, infatti, continuano ad essere prigioniere di Eliseo. L’uomo è deciso a vendicarsi di Severo Santacruz ed è disposto a prendersi con la forza quello che il facoltoso imprenditore gli ha tolto. Sicuro di avere tra le mani i beni più preziosi di Severo, Eliseo deciderà di far prostituire sia Candela che Sol. Le due donne, però, non sono ancora pronte ad arrendersi e tenteranno la fuga pur di salvarsi. Purtroppo, però, Eliseo e i suoi uomini le scopriranno e le due donne subiranno una bruttissima punizione. Candela, in particolare, sembrerà sul punto di arrendersi e cedere alle richieste di Eliseo pur di salvare Sol dalle percosse dell’uomo. Nel frattempo, a Puente Vejo, qualcuno avrà l’occasione per essere felice. Emilia, infatti, dopo aver lasciato il piccolo paesino spagnolo per trasferirsi a Malaga con Cesar, si renderà conto di non essere ancora pronta per lasciare la sua vita e di essere ancora innamorata di suo marito Alfonso. La Ulloa, così, per la gioia di Alfonso e Raimundo tornerà a casa per salvare il suo matrimonio.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: CHI SI OCCUPERA' DI BEATRIZ? - Non mancheranno le incredibili novità nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 domani pomeriggio. In essa, infatti, Beatriz sarà ancora ricoverata al dispensario dove le sue condizioni verranno costantemente monitorate da Lucas. Per fortuna il suo stato di salute andrà lentamente migliorando, al punto che verrà considerata definitivamente fuori pericolo. La presenza della giovane Mella farà innervosire Donna Francisca che aveva già pensato di impossessarsi del Jaral e di tutte le terre circostanti, restate senza un proprietario dopo la morte di Gabriel e Jolanda, oltre che dei loro figli. Eppure a questo punto i giochi saranno ancora aperti: sarà Beatriz, a questo punto, l'unica proprietaria di tali possedimenti. Ma chi si prenderà cura della ragazza, rimasta senza una famiglia o un tutore, d'ora in avanti? La questione riserverà molto presto più di qualche incredibile sorpresa!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: FRANCISCA AIUTA SEVERO? - Mentre a Puente Viejo alcune coppie ritroveranno la felicità, nella puntata de Il Segreto di domani le ricerche di Sol e Candela continueranno senza sosta da parte della famiglia Santacruz al gran completo. Le due donne si troveranno tra le grinfie di Eliseo ma non avranno nessuna intenzione di accettare il loro triste destino, venendo costrette dall'uomo a prostituirsi. Per questo, approfitteranno di un momento di distrazione del losco individuo, per tentare la fuga ma verranno da lui fermate, finendo per subire le drammatiche conseguenze delle loro azioni. Quale sarà la loro punizione? Nel frattempo, Carmelo, Lucas e Severo continueranno a cercarle disperatamente anche se ogni loro tentativo non andrà a buon fine. Sarà per questo che Severo deciderà di compiere una mossa disperata. Chiederà a Raimundo di chiederà a Donna Francisca se lei sia a conoscenza del luogo della prigionia di Sol e Candela. Otterrà l'aiuto che andrà cercando?

