ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Chi evolve? Le prove: è Dayane Mello la più odiata dai naufraghi? Al via le prime nomination

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, CONCORRENTI, DIRETTA: È DAYANE MELLO LA PIÙ ODIATA DAI NAUFRAGHI? (PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - Le nomination dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2017 tracciano un chiaro quadro di quelli che sono stati i primi giorni sulla spiaggia delle privazioni. Malena, dopo aver raggiunto in fretta e furia la Palapa, nomina Dayane Mello, poiché a suo dire ha passato gli ultimi periodi a non fare granché per aiutare gli altri componenti nel cast. Arriva il momento delle nomination di Simone Susinna, che fa il nome di Nathalie Caldonazzo, ma è in occasione della nomination di Moreno che il pubblico si fa sentire con un caloroso applauso alla luce della grinta mostrata dal concorrente nel corso delle prime prove di oggi. Il rapper, dopo aver ringraziato tutti con un breve rap, fa il nome di Dayane Mello: il motivo è sempre lo stesso. Anche Nancy Coppola è pronta a fare la sua nomination, e anche lei scrive sulla pergamena il nome della chiacchieratissima modella. "Perché abbiamo passato due notti terribili (...) hanno un po' aiutato tutti (...) lei non si è data da fare per niente. Anche quando faceva freddo stava con il sedere fuori", dice la cantante neo melodica per giustificare la sua scelta.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, CONCORRENTI, DIRETTA: LA PROVA RICOMPENSA, MASSIMO CECCHERINI RESTA A GUARDARE (PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - Al via le prime nomination dell'Isola dei Famosi 2017, Giulio Base nomina Dayane Mello, e sulla stessa concorrente ricade anche la nomination di Samantha Degrenet, che accusa la sua compagna di essere poco solidale con le altre donne e scarsamente disponibile a rimboccarsi le maniche. Vladimin Luxuria chiede alla Degrenet quali siano stati, invece, i suoi incarichi sull'isola nell'ultimo periodo, ma la concorrente, nonostante gli applausi del pubblico, ha una risposta pronta che lascia senza parole l'arguta opinionista. La prova ricompensa interrompe, almeno per il momento, le nomination: i sette uomini sono i primi a partire e, con la bocca piena di acqua, devono superare un ostacolo scavando. Il fine è riempire un contenitore posto dall'altra parte,ma chi avrà la meglio? Massimo Ceccherini non ha dubbi, e decide di restare a guardare mentre i suoi colleghi cercano di dare il massimo. Al via la partenza del gruppo delle donne, che non si fermano di fronte agli ostacoli proposti dalla prova. Si cambia pagina e un rvm mostra la curiosità dei naufraghi sull'attività cinematografica di Malena.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA: QUATTRO CONCORRENTI NON SI EVOLVONO, AL VIA LE NOMINATION (PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - Dopo la prova evolutiva di questa prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, il cast si divide, e solo i dieci concorrenti che hanno realizzatola prova in un tempo più che accettabile riescono a raggiungere l'isola delle caverne. Il percorso evolutivo si ferma quindi all'isola delle privazioni per soli quattro naufraghi, che sono Massimo Ceccherini, Raz Degan, Eva Grimaldi e Andrea Marcaccini, mentre per tutti gli altri si aprono le porte del nuovo livello. I naufraghi, prima di dividersi, raggiungono per la prima volta la palapa: il fuoco illumina i loro volti e, spinti dalle incalzanti dinamiche del gioco, si preparano a dare il via alle nomination. Il primo è Giacomo Urtis, che nomina Samantha Degrenet. Il medico, inoltre, approfitta dei microfoni per risponde alle polemiche degli ultimi giorni: "Sono medico chirurgo e posso anche operare (...) ho fatto il master in chirurgia estetica con lo stessa persona che ha sollevato questa polemica - ha detto il concorrente - Faccio questo lavoro da una vita, quindi non so cosa dire! Comunque ci penserà l'avvocato a chiudere questo discorso".

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA: I CONCORRETI SI DIVIDONO, CHI RAGGIUNGERÀ L'ISOLA DELLE CAVERNE? (PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - All'Isola dei Famosi 2017, al via la prova evolutiva anche per Nathalie Caldonazzo, Raz Degan, Nancy Coppola e la nuova arrivata Giulia Calcaterra. Il meccanismo è il medesimo della sfida precedente, i naufraghi devono visualizzare un codice in cima a una scala e ricrearlo sulla spiaggia utilizzando gli appositi cubi. Giulia Calcaterra è la prima a portare a termine la sfida, seguita da Nancy Coppola e Nathalie Caldonazzo. Per loro si aprono le porte dell'isola delle caverne, mentre Raz Degan, che ha impegnato più tempo del previsto, dovrà restare sull'isola delle privazioni con Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi. Al via la prova evolutiva anche per Giulio Base, Andrea Marcaccini, Nathalie Caldonazzo, Dayane Mello e Giacomo Urtis. La prima a portare a termine la sfida è la Degrenet, seguita dagli altri concorrenti, ma chi di loro riuscirà a superare il punteggio raggiunto da Tibi e ad accedere alla prossima fase dell'evoluzione dell'uomo? La grafica svela il mistero: raggiungeranno il nuovo livello Giulio Base, Samantha Degrenet, Dayane Mello e Giacomo Urtis.

