ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 concorrenti, diretta: Raz Degan pronto a far discutere? Oggi primi eliminati e nomination? (prima puntata 31 Gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, PARLA RAZ DEGAN (OGGI, 31 GENNAIO) - Lo abbiamo già notato, il caratterino di Raz Degan: l’ex compagno di Paola Barale è uno dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017, e già nella prima puntata (poi rinviata a oggi, 31 gennaio, a causa del maltempo) di ieri sera è emerso il tratto più burbero del suo temperamento. Del resto, anche in un’intervista esclusiva pre-partenza rilasciata a Oggi, ha ammesso, di fronte ad un quesito dell’intervistatore: “Non le rispondo e affronterò allo stesso modo il programma: risponderò quando mi andrà. Non conosco nessuno dei miei compagni, non li voglio giudicare. Li voglio conoscere per quello che sono veramente”. Raz Degan ha aggiunto di essere un lupo solitario, “quante volte ho mandato un sms a mia madre con un ‘Per due mesi sparisco!”. E poi non siamo tipi convenzionali: mio padre vive in Israele, mia madre in Messico, mia sorella alle Galapagos”. L’ex modello, in ogni caso, si anche dato da fare per costruire un riparo sotto il quale provare a rimanere un po’ all’asciutto, aiutato da Simone e da Andrea: Raz Degan, dunque, sembra pronto a rimboccarsi le maniche per quanto riguarda l’esperienza in Honduras… resta solo da capire da cosa sia derivata ala sua reazione di ieri sera. Alessia Marcuzzi, insieme alla sua fidata opinionista Vladimir Luxuria, indagherà? “…dopo sei anni dietro alla macchina da presa, per riprendere i contatti con il pubblico italiano: nel nostro Paese ho messo radici e ho amato tanto” ha aggiunto ancora sulle pagine di Oggi, spiegando i motivi che lo hanno spinto a prendere parte a L’Isola. Riuscirà a conquistarci ancora una volta?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA, LA MODELLA DAYANE MELLO SI CONFESSA (OGGI, 31 GENNAIO) - Dayane Mello, insieme agli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017, tornerà protagonista su Canale 5 anche stasera, martedì 31 gennaio, dopo il rinvio del debutto dell’edizione annunciato dalla presentatrice ieri sera, a causa del maltempo. Dayane Mello, che ha di recente partecipato a Monte Bianco - Sfida Verticale su Rai 2 e ha fatto chiacchierare a causa della mise sfoggiata sul red carpet del Festival di Venezia insieme a Giulia Salemi, si è confessata in un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi, e ha ammesso che la cosa che la spaventa di più è la natura, quando si scatena, senza dimenticare il buio. Non deve essere stato facile, dunque, per lei sbarcare sulla spiaggia di Cayo Paloma e avere a che fare tutto il tempo con acqua e vento. “Sono nata poverissima” ha aggiunto ancora sulle pagine di Oggi, quando le è stato chiesto come se la caverà di fronte alle privazioni, specie di cibo “Da piccola, ho dormito nelle baracche. E ho sofferto la fame, quella vera. Anche se… Quando sei bambino, trasformi tutto, anche le disgrazie, in un gioco. In effetti, non so come reagirò alle privazioni”. Durante i prossimi appuntamenti con L’Isola dei Famosi 2017 lo scopriremo di certo…

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI ED ELIMINATI (OGGI 31 GENNAIO) - La partenza dell'Isola dei Famosi 2017 slitta a oggi a causa delle pessime condizioni meteorologiche che nella serata di ieri hanno reso impossibile il normale svolgimento delle prove. Alessia Marcuzzi ha accolto il pubblico fra le tante difficoltà legate alla diretta e ha ricordato quanto successo due anni prima, quando la pioggia incessante ha costretto i naufraghi a fare ritorno in hotel: "Vi ricordate l’uragano di due anni fa? Sull'Isola si è abbattuta una tempesta tropicale. Le condizioni meteorologiche sono quasi peggiorate. Navighiamo a vista. Volevamo fare un’isola antropologica, ma questa sera sarà anche meteorologica. La situazione può cambiare da un momento all'altro, è l’Isola che comanda!". La Marcuzzi, dopo aver rassicurato i naufraghi sulla presenza di un kit di sopravvivenza personale per superare questo improvviso maltempo, ha salutato i concorrenti e gli ospiti in studio e, certa di una situazione meteorologica più favorevole nelle ore successive, ha dato appuntamento a questa sera, quando si darà il via alle prove previste per la puntata e si chiuderà il televoto fra Desirée Popper e Giulia Calcaterra, le due aspiranti naufraghe ancora in attesa del verdetto.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 PRIMA PUNTATA: I CONCORRENTI PRONTI A SFIDARSI IN UN VIAGGIO ANTROPOLOGICO (OGGI 31 GENNAIO) - Parte oggi il viaggio antropologico dell'Isola dei Famosi 2017 e slittano quindi a questa sera tutte le prove previste per il primo appuntamento. I tredici concorrenti, infatti, dovranno confrontarsi con una serie di sfide molto complicate e tutte dedicate al difficile percorso evolutivo dell'essere umano. Si partirà, nel primo appuntamento, dall'uomo delle caverne e proprio su quest'esperienza si concentrerà ogni prova riservata ai naufraghi. I vip, solo dopo essersi confrontati con le diverse dinamiche del gioco, potranno accedere ai livelli successivi, accompagnando il telespettatore attraverso un viaggio antropologico alla scoperta delle origini del genere umano. Nel corso della puntata ci saranno inoltre delle di novità pronte a rendere questa nuova edizione tutta da non perdere, la conduttrice, infatti, nella serata di ieri ha annunciato una serie di sorprese, diverse da quelle del primo appuntamento di ieri, che di certo stupiranno il vasto pubblico di Canale 5. Ma di cosa si tratta? Appuntamento alle 21.10 di stasera per il primo episodio ufficiale della stagione.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 PRIMA PUNTATA: "PIOGGIA DI POLEMICHE" IN STUDIO? MASSIMO CECCHERINI SHOW (OGGI 31 GENNAIO) - Anche se La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017 si è conclusa in tutta fretta, nel corso dei pochi minuti di diretta ne sono successe di tutti i colori. I 13 naufraghi su Cayo Paloma, snervati dalle pessime condizioni meteo, sono apparsi particolarmente giù di corda e, nonostante il reality non fosse ancora ufficialmente iniziato, si sono mostrati già pronti allo scontro. Il pubblico ha potuto vedere un Raz Degan poco incline al dialogo, ma anche una Samantha Degrenet snervata dalla pioggia incessante. La concorrente, infatti, dopo aver manifestato una serie di lamentele sulle difficili condizioni di gioco, ha ricevuto un piccolo rimprovero dalla conduttrice: "In Italia in questo momento c'è chi sta peggio". Di ottimo umore è apparso invece Massimo Ceccherini, che non ha perso tempo per risollevare l'umore generale con una serie di battutine tutte molto divertenti. L'attore toscano, nel corso di un normale collegamento con sua moglie, ne ha approfittato per imitare Den Harrow, un ex concorrente dell'Isola, noto alle cronache per le sue lacrime di pentimento dopo aver sottratto in gran segreto dei cestini. Appuntamento a stasera, a partire dalle 21.10 come sempre su Canale 5.

