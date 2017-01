ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI / Ed.12 verso la diretta: Eva Grimaldi e Nancy Coppola coppia di fatto (oggi, 31 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 CONCORRENTI E CAST, VERSO LA DIRETTA: EVA GRIMALDI E NANCY COPPOLA COPPIA DI FATTO – L’Isola dei Famosi 2017 inizierà ufficialmente solo questa sera ma i naufraghi sono già sbarcati a Cayo Paloma dove hanno cominciato a capire quanto possa essere difficile l’avventura. Tra i protagonisti dei primi collegamenti in diretta con Alessia Marcuzzi, quella che ha conquistato le simpatie dei naufraghi è stata Eva Grimaldi. Sempre sorridente e ottimista nonostante le avverse condizioni del tempo, l’attrice ha salutato il pubblico con il sorriso e rassicurato la mamma. Tra i naufraghi sbarcati in Honduras, il pubblico è pronto a scommettere sulla sua intraprendenza e sul suo coraggio. Dopo aver conquistato tutti come viaggiatrice di Pechino Express, la Grimaldi è pronta a fare lo stesso anche nei panni di naufraga. Eva, inoltre, ha già legato con la cantante neomelodica, Nancy Coppola,che i telespettatori non vedono l’ora di conoscere. Eva e Nancy, dunque, sono già una coppia di fatto. Allegre, simpatiche e divertenti, l’attrice e la cantante diventeranno le nuove beniamine del pubblico?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 CONCORRENTI E CAST, VERSO LA DIRETTA: I SOCIAL NON PERDONANO, PRIMA PUNTATA RIMANDATA (OGGI, 31 GENNAIO) - Prima puntata rimandata per L’Isola dei Famosi 2017: Alessia Marcuzzi, dopo neanche un’ora di diretta, ieri sera ha dovuto chiudere le comunicazioni e lasciare spazio alla pellicola Avatar, a causa del maltempo che avrebbe reso difficili le prove organizzate per la serata, e che ha disturbato anche i collegamenti e gli spostamenti. L’Isola dei Famosi 2017, dunque, partirà ufficialmente oggi, martedì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5: la presentatrice ha voluto dedicare alcuni momenti ai naufraghi, con le prime occasioni per il pubblico di vederli all’opera in questa avventura che hanno deciso di intraprendere. Ci sono stati sorrisi, ma ci sono stati anche atteggiamenti già sopra (o sotto) le righe: Raz Degan, per esempio, si è tenuto ben lontano dai microfoni e dalle telecamere quando la Marcuzzi lo ha interpellato la prima volta. “Raz già pronto per diventare la Pamela Prati della situazione ‘Mi chiamate un motoscafo? come funziona qui?’ (semicit.) #isola” ha sottolineato un utente su Twitter in merito, facendo riferimento anche al Grande Fratello Vip. Samantha De Grenet ha sottolineato chiaramente il disagio derivante dalle condizioni meteo avverse, attirandosi già qualche critica e ottenendo una secca replica dalla conduttrice: la vera star è stato invece Massimo Ceccherini, che prima ha mostrato la sua pancia, non atletica come quella dei modelli naufraghi, e dopo ha chiesto se stesse parlando con Alessia Marcuzzi o con Simona Ventura, memore anche della sua vecchia esperienza nello stesso reality. “Mano male che c’è Massimo Ceccherini #isola”, su legge su Twitter. Conquisterà tutti anche stasera?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.15 VERSO LA DIRETTA: SIMONE SUSINNA PRONTO A STUPIRE? (OGGI, 31 GENNAIO) - “Voglio divertirmi. La affronterò in maniera ironica e, se dovessero mandarmi alla Isla Desnuda, dove è d’obbligo mostrarsi come mamma ci ha fatti, non avrei problemi. Anzi…”: con queste parole il naufrago Simone Susinna, giovanissimo modello di 23 anni, ha raccontato lo spirito con il quale ha intrapreso l’avventura, ormai cominciata, a L’Isola dei Famosi 2017, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Nuovo. Non conosciuto come altri, è già stato in grado di attirare l’attenzione del pubblico femminile del reality di Canale 5 per la sua avvenenza e per il fisico prestante, ma in merito all’amore e alla sua situazione sentimentale ha ammesso di essere single: “Sono uno spirito libero. Ma mi auguro un giorno di trovare la donna della mia vita”. La strada verso la vittoria è lunga, e sarà interessante capire come Simone - il più giovane tra i naufraghi di questa edizione (seguono Moreno e Dayane Mello, 27 anni) - riuscirà a mettersi in gioco e a legare con tutti gli altri concorrenti: la sua età sarà un vantaggio o uno svantaggio in Honduras?

br/>© Riproduzione Riservata.