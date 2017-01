ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Info replica video Mediaset e diretta streaming prima puntata: live dalla social room di Radio 105 (oggi, 31 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017: INFO REPLICA E DIRETTA STREAMING PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO 2017: LIVE DALLA SOCIAL ROOM DI RADIO 105 (OGGI, 31 GENNAIO) - Una delle novità de L'Isola dei Famosi 2017 è il live dalla social room di Radio 105 sulla pagina ufficiale di Facebook del reality show. A condurre l'evento è Daniele Battaglia, conduttore e cantante figlio del famoso chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia. Sono tantissimi i dibattiti che si susseguono in diretta con la presenza di tanti ospiti speciali e la lettura dei tweet da parte del pubblico che così ha la possibilità di interagire e di confrontarsi con le persone presenti in studio sulle tematiche della trasmissione. L'Isola dei Famosi 2017 con la sua prima puntata sta dando sicuramente tante possibilità di commentare diverse situazioni che hanno regalato anche un po' di polemica fin dal debutto nella puntata breve di ieri sera. Staremo a vedere come verrà presa questa innovazione del live dalla social room di Radio 105. Clicca qui per riguardare il video della diretta dalla social room.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: INFO REPLICA E DIRETTA STREAMING PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO 2017- Dopo il disguido di ieri sera riguardo la prima puntata dell'Isola dei famosi 2017 - che è stata interrotta a causa del maltempo e dell'impossibilità a fare le prove per i naufraghi - il prossimo appuntamento con il programma condotto da Alessia Marcuzzi è stasera, alle 21.10 su Canale 5. Restate sintonizzati con le reti Mediaset per non perdervi nemmeno un secondo dei partecipanti a questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2017! Se non avete il televisore e volete guardare la puntata dell'Isola in streaming, questo è ovviamente possibile collegandosi al sito Mediaset e andando sull'apposita sezione dedicata ai programmi televisivi. Questo programma è iniziato non senza qualche polemica per la scelta considerata dubbia del cast (che allo stadio iniziale includeva anche Wanna Marchi e Stefania Nobile) e sembra che non abbia subito maggior fortuna a causa dell'interruzione prematura dello show. Chissà come andrà stasera! CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI LIVE L'ISOLA DEI FAMOSI 2017 - Per le repliche e la diretta della puntata invece, basta andare sempre sul sito dell'Isola dei famosi 2017, ospitato sulla rete Mediaset.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: I PROSSIBILI VINCITORI? ECCO IL PRONOSTICO! - I partecipanti dell'Isola dei famosi 2017 sono molto eterogenei tra loro: ci sono personalità forti, altre un po' più deboli, c'è chi ha un caratteraccio e chi è gioviale, c'è chi ha un fisico allenato e muscoloso e chi invece avrebbe bisogno di fare un po' di palestra. Tutti elementi che contano se si vuole vincere in un gioco del genere: dalla prestanza fisica - utile per superare le prove e affrontare i momenti di difficoltà, tra cui la fame - alla propensione al gioco di squadra, che fa sì che non si rimanga soli e non si crolli a livello psicologico, sono tutti elementi importanti per tagliare il traguardo all'Isola dei famosi 2017. Chi potrebbe vincere? Sicuramente Raz Degan è uno dei concorrenti in pole position, visto che è abituato a vivere in mezzo alla natura e senza i privilegi della vita cittadina. Tra le donne, invece, chi potrebbe avere più chance è Eva Grimaldi dato che è una donna adulta e anche molto razionale delle scelte da compiere. Chi potrebbe perdere subito invece? L'occhio va veloce a Giacomo Urtis, chirurgo delle star e persona avvezza al lusso e alla cura del fisico. Quanto potrà resistere senza le sue creme alle Honduras? Tra le donne invece, spunta il dubbio Samantha De Grenet, che ieri sera è stata la prima a lamentarsi alla prima difficoltà: la pioggia!

