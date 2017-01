JIMMY BOBO, BULLET TO THE HEAD/ Su Rai 4 il film con Sylvester Stallone e Thomas Jane (oggi, 31 gennaio 2017)

JIMMY BOBO - BULLET TO THE HEAD, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - Jimmy Bobo - Bullet to The Head, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola con Sylvester Stallone tratta da un fumetto francese scritto da Alexis Nolent e illustrato da Colin Wilson, Du Plomb Dans La Tête. Il film è di genere thriller ed è uscito nel 2012 ed è stato diretto da Walter Hill e sceneggiato da Alessandro Camon. I personaggi principali sono interpretati da Sylvester Stallone, Thomas Jane, Sung Kang, Sarah Shahi, Jason Momoa, Christian Slater, Holt McCallany e Brian Van Holt. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JIMMY BOBO - BULLET TO THE HEAD, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata a New Orleans e il protagonista è un uomo di nome James, soprannominato Jimmy Bono. L'uomo è un mercenario per una famiglia criminale della città e insieme al suo socio in affari, Louis, ricevono l'incarico di uccidere un ex poliziotto sul libro paga dei suoi datori di lavoro. Il lavoro viene eseguito senza problemi da Jimmy non se la sente di uccidere anche una prostituta che era con il poliziotto e la lascia andare. Poche ore dopo l'omicidio Jimmy e Louis vengono avvicinati da un uomo in un bar, che gli spara ferendo il prima ma uccidendo il secondo. Taylor Kwon un poliziotto di Washington arriva a New Orleans per scoprire cosa è successo al suo ex collega e all'obitorio trova non solo il cadavere di Greely ma anche quello di Louis Blanchard. Il sicario che ha provato a uccidere Jimmy va dal mafioso Morel e scopre che l'ex poliziotto aveva raccolto le prove su tutte le attività illegali della famiglia e voleva ricattarli. Kwon va in cerca di Jimmy Bobo ma tra i due la conversazione non va come previsto. Il poliziotto sa bene che Bobo è un killer e che ha ucciso il suo ex compagno ma vuole scoprire quello che è successo. Fuori da un locale Know viene fermato da alcuni poliziotti e Bobo non ci mette molto a capire che gli uomini vogliono uccidere il collega dietro ordine di Morel. Il killer salva la vita al poliziotto e poi gli cura anche le ferite arrivando a una specie di accordo per scoprire quello che è successo. Sembra chiaro che anche Jimmy sia stato incastrato da Morel. I due rapiscono l'avvocato dell'uomo, che spaventato da una possibile ritorsione confessa tutti gli intrecci finanziari del suo capo e le sue prossime mosse. Bobo non ci pensa due volte a ucciderlo ma sulle sue tracce si mette Keegan, il killer che ha ucciso Louis. I due prima della fuga piazzano una bomba e uccidono tutti gli uomini di Keegan, il mercenario per vendicarsi rapisce la figlia di Bobo. Morel chiama il suo ex dipendente e gli offre un accordo, la vita della figlia e in cambio una pen drive che Bobo ha sottratto a Greely, quando gli ha sparato. Il mafioso rispetta i patti ma Keegan va su tutte le furie e lo uccide perché vuole mettere le mani su Bobo. I due killer finalmente si trovano faccia a faccia e combattono all'ultimo sangue. Quando Bobo sembra avere la peggio arriva Kwon che uccide Keegan. Il poliziotto recupera anche il file di Greely e decide di lasciare andare Bobo in segno di gratitudine. Il killer per rendere la messinscena più credibile però lo colpisce di striscio con la pistola. Nel finale di due si ritrovano in un bar, è passato diverso tempo dall'operazione che ha portato a smantellare una delle famiglie mafiose più potenti di New Orleans. Kwon però da un ultimatum a Bobo, dovrà cambiare vita altrimenti la prossima volta lo ucciderà.

