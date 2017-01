La Bomber / Diana Tinari ad Avanti un altro! "gonfia la rete". La Anni 50, rivelazione curvy, lascia il segno

AVANTI UN ALTRO, DEBUTTA "LA BOMBER" DIANA TINARI. LA ANNI 50 NON CI SARA', TORNA L'OTTO FEBBRAIO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Ovazione a scena aperta per Diana Tinari, la Bomber di Avanti un altro che ha debuttato nella serata di oggi. Bionda, bellissima, fasciata in un tubino nero con tanto di trasparenze e labbra rosse come il fuoco. Tutti i numeri della Bomber, juventina e nuova presenza nel salottino di Paolo Bonolis che ha lasciato il segno, nonostante una certa emozione. C'è da scommettere, la rivedremo presto. Sarà una puntata con diverse assenze quella di stasera, martedì 31 gennaio 2017, di Avanti un Altro. Il programma del preserale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dovrà infatti fare a meno sia di Francesca Brambilla che di Francesca Giuliano. La Bona Sorte annuncia la sua assenza sul suo profilo di Instagram, scrivendo: "Stasera niente Bona Sorte ad Avanti un Altro", clicca qui per la foto e i commenti dei follower. Invece La Anni 50 non la rivedremo prima dell'otto febbraio quando farà il suo ritorno su Canale 5. Intanto però è pronta per arrivare sul palcoscenico Laura Cremaschi che pubblica una foto insieme proprio a La Anni 50 in cui entrambe sono radiose dietro le quinte del programma di Canale 5. Nel commento scrive un semplice ma efficace:"WeeeillllaaaaaaLa 50", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Appuntamento fissato tra pochissimo sul cinque per Avanti un Altro.

AVANTI UN ALTRO, VIDEO: IL SIPARIETTO DI MISS CLAUDIA. CHI SARA' IL CAMPIONE STASERA? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Tra poco andrà in onda la puntata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, il programma del preserale di Canale 5 Avanti un Altro. Alla conduzione ci saranno come al solito Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata di ieri c'è stato il siparietto di Miss Claudia che è stata scelta dalla concorrente Caterina per leggere una delle sue domande. La ragazza ha fatto un siparietto, muovendosi nel suo vestito che mostra le abbondanti forme che le ha donato madre natura. Vediamo tutto il pubblico andare in estasi con volti sbalorditi che ricordano le tanto famose sfilate di Ciao Darwin. Come al solito Paolo Bonolis è molto simpatico e va a prendere dei fazzolettini non si capisce bene per cosa fare. Si reca poi in mezzo al pubblico e asciuga il volto a un simpatico signore anziano sottolineando che l'aveva visto vicino all'attacco cardiaco e aveva voluto quindi assicurarsi che stesse bene. Clicca qui per il video di Miss Claudia ad Avanti un altro.

© Riproduzione Riservata.