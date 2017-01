MASSIMO CECCHERINI, IL RITORNO SUL LUOGO DEL MISFATTO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – L’attore toscano Massimo Ceccherini protagonista di tantissimi film commedia nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi sembra essere già riuscito a conquistare il pubblico con una stupenda battuta che peraltro ha contribuito ad alleggerire un po’ di tensione esistente tra i naufraghi per via della copiosa pioggia caduta sul Mar dell’Honduras. Insomma, per Ceccherini questa esperienza è iniziata nel miglior nei modi con il proposito di evitare quanto successo nella quarta edizione dell’Isola allorché venne espulso per essersi lasciato scappare una bestemmia. Una leggerezza che peraltro gli costò una consistente somma di denaro in quanto oltre alla salatissima multa di 100 mila euro che dovette pagare, Ceccherini dovette dire addio ai possibili 200 mila euro per la vittoria finale (era tra i favoriti) ed altri 200 mila euro in sponsorizzazioni e comparsate in vari programmi televisivi.

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO: UN RICCO BANCHETTO A CAYO PALOMA, L'ATTORE SPOSERÀ LA SUA COMPAGNA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - "È vero che ci dobbiamo sposare?", con questa domanda posta a Massimo Ceccherini, la sua compagna Elena ha svelato al pubblico dell'Isola dei Famosi 2017 l'intenzione di convolare al più presto a giuste nozze: "Ho fatto già il passaporto". Di fronte al quesito, però, il comico ha risposto con un semplice "Ti amo, i love you, ti amo però ti nomino". La risposta, evidentemente affrettata, non ha convinto la donna in studio, che ha incalzato il concorrente con una nuova domanda: "Ci dobbiamo sposare?", "Si", ha risposto con un filo di voce Massimo Ceccherini fra gli applausi del pubblico in studio, e la sua compagna, prendendola palla al balzo, ha parlato anche dei preparativi messi a punto per la cerimonia: "Ho già preparato tutto". Il comico ha così approfittato del momento solenne per anticipare ciò che forse vedremo nelle prossime puntate: "Se posso dirlo, io gradirei sposarti qui, la produzione - che è una produzione fantastica, Canale 5 meglio della Rai, se volesse spendere queste due lire per farti atterrare con l'elicottero qui, no saremmo tutti felici di aspettare, vorrei anche dei petali rosa come ad altri matrimoni che ho visto, però dopo ti potrei anche lasciare, insomma solo per mangiare un bel pranzo".

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO: "NON MI STAI TRADENDO AMORE?, L'ATTORE CONQUISTA TUTTI CON LA SUA IRONIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - Nei pochi minuti dedicati alla prima diretta dall'Honduras, l'Isola dei Famosi 2017 ha presentato al pubblico tutti i nuovi concorrenti, fra i quali si è distinto in maniera particolare Massimo Cecchierini. L'attore, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, è apparso di ottimo umore e, al contrario dei suoi compagni di viaggio, è riuscito anche a dare il via a un collegamento dove non è di certo mancata l'ironia. Ceccherini ha in un primo momento chiesto alla conduttrice informazioni ben precise su sua moglie: "È vestita?", ma di fronte alla risposta affermativa della conduttrice è andato oltre. "Mi sento come il Dan Harrow, non mi stai tradendo ora amore?". Immediata l'ilarità nello studio, dove il pubblico ha acclamato il concorrente per la sua ironia in una puntata di certo non semplice per i tanti concorrenti. Ma la vena comica dell'attore è stata supportata anche da Giulio Base, che ha raccontato alle telecamere di come la frase "amo la mi moglie", pronunciata da Massimo Ceccherini, sia oramai il tormentone dell'isola.

br/>© Riproduzione Riservata.