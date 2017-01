MISCHA BARTON / Video shock, è pazza? Marissa di ‘The Oc’: “ricoverata perché mi hanno drogata” (oggi, 31 gennaio 2017)

MISCHA BARTON, VIDEO SHOCK: “MARISSA” REPLICA DOPO RICOVERO “MI HANNO DROGATA” - Per giorni si è pensato che Mischa Barton, la bella sfortunata attrice di Marissa in The Oc, fosse stata ricoverata per problemi psichiatrici in seguito al delirio testimoniato dal video shock che trovate qui sotto, pubblicato da Tmz negli Usa. Invece potrebbe sorgere una spiegazione a quanto accaduto alla bella attrice americana, anche perché spesso in passato coinvolta in crisi depressive, overdose sfiorate e grossi problemi di tenuta mentale e fisica. Ricoverata in una clinica psichiatrica solo qualche giorno fa, ma cosa è davvero successo lo ha spiegato la stessa Mischa Barton lasciando un comunicato al settimanale People. «La sera del 25 gennaio, sono uscita con un gruppo di amici per festeggiare il mio compleanno. Mentre bevevamo, ho capito che qualcosa non andava, perché il mio comportamento iniziava a diventare stravagante. La cosa continuava a intensificarsi nel corso delle ore successive. Sono andata volontariamente in ospedale per chiedere aiuto. I medici mi hanno informato che mi era stato somministrato il GHB». Il motivo dell’atteggiamento delirante e bizzarro dunque non è da riservarsi a problemi mentali di qualche sorta ma alla droga dello stupro, così è tristemente conosciuto il GHB: «Dopo essermi fermata in ospedale per una notte, ora sono a casa e sto bene. Vorrei ringraziare tutti i professionisti del Cedars-Sinai per la loro attenzione e professionalità. Quello che mi è accaduto è una lezione per tutte le giovani donne, state attente a chi vi circonda», ha chiosato la stessa “Marissa” al settimanale Usa. Una scusa per coprire un ricovero psichiatrico oppure la cruda verità? Saranno i prossimi mesi dell’attrice a confermare la vera versione, noi intanto tendiamo a credere alla bella Mischa.

MISCHA BARTON, VIDEO SHOCK: I TIMORI PRIMA DEL RICOVERO - Tanta paura per Mischa Barton e fan sconvolti da quanto visto solo qualche giorno fa: come riportava il magazine TMZ l’attrice di origine britannica è stata ricoverata forzatamente in una clinica psichiatrica per problemi mentali. Un ricovero d’urgenza per la bella biondina che purtroppo è stata vista e soprattutto sentita dai vicini di casa nel corso di una vera e propria crisi di nervi. Ecco quanto riporta TMZ riguardo la sera di follia della bella Mischa Barton (tradotto da MondoFox): «In cima al recinto del cortile della sua villa di West Hollywood, Mischa Barton - con indosso solamente una camicia e una cravatta - avrebbe cominciato ad imprecare contro sua madre definendola una strega e a vaneggiare circa la fine del mondo, dicendo qualcosa di molto confuso e sconnesso su Ziggy Stardust, nota canzone di David Bowie». A quel punto i vicini hanno chiamato la polizia e l’ambulanza e si è valutato che fosse immediata la decisione di portarla in una clinica psichiatrica ha Los Angeles, non la prima volta tra l’altro per l’attrice. Oggi la svolta con le parole della stessa Marissa: qui sotto trovate il video, il giudizio resta a voi.

CLICCA IL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO SHOCK DI MISCHA BARTON DELIRANTE