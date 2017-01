MALENA, MILENA MASTROMARINO / Luxuria e la battuta pronta sull'attrice a luci rosse (Isola dei Famosi 2017, prima puntata 31 gennaio)

MALENA, MILENA MASTROMARINO, LA BATTUTA PRONTA DI VLADIMIR LUXURIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – Nel corso della prima puntata dell’isola dei famosi poi slittata per le ormai note condizioni meteorologiche avverse, c’è stata una certa attesa da parte del pubblico nel conoscere alcuni personaggi non così tanto famosi come nel caso dell’attrice a luci rossi di origini pugliese di nome Milena Mastromarino in arte Malena. Tuttavia anche in ragione della breve durata della puntata Malena ha potuto scambiare soltanto qualche breve saluto con la madre presente in studio, non consentendo al pubblico di conoscerla meglio. Tuttavia è bastato questo ad innescare una immancabile battuta da parte di Vladimir Luxuria che ha ironizzato sulla professione della concorrente. Naturalmente questo scherma si potrebbe ripetere spesso nel corso dell’annata per cui l’attrice dovrà prestare una certa attenzione alle parole che pronuncerà.

MALENA, MILENA MASTROMARINO, DOPO CAYO PALOMA IN USCITA IL SUO NUOVO FILM? (ISOLA DEI FAMOSI, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - Malena, protagonista assieme agli altri 13 naufraghi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, tornerà stasera, quando su Canale 5 prenderà il via la prima puntata ufficiale del reality. Condizioni meteorologiche permettendo, infatti, la concorrente cercherà di tenere fede alla promessa fatta in studio a sua madre, quella di essere forte, così come sempre ha fatto nella sua vita. La naufraga, che è già stata oggetto di un piccolo momento di ironia a causa di una gaffe abilmente sottolineata da Vladimir Luxuria nel corso della prima puntata di ieri, è infatti pronta a tirare fuori i denti per arrivare alla vittoria finale e, perché no, dare anche una svolta alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. La "nuova musa di Rocco Siffredi" dirà quindi addio al mondo del cinema hard o la sua presenza a Cayo Paloma rilancerà la sua immagine agli occhi di tutti gli appassionati del genere? L'imminente uscita del suo nuovo film dal titolo "Malena la pugliese" potrebbe risolvere il dubbio dei tanti telespettatori.

MALENA, MILENA MASTROMARINO, L'AUGURIO DI SUA MADRE IN STUDIO (ISOLA DEI FAMOSI, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - Chi è l'attrice a luci rosse che ha scelto di rispolverare la propria immagine partecipando all'Isola dei Famosi 2017? All'anagrafe è semplicemente Milena Mastromarino, ma al pubblico è nota con il nome di Malena. La giovane concorrente, che come tutti gli altri naufraghi ieri sera si è dovuta confrontare con la tempesta tropicale che ha reso difficile la diretta, ha potuto parlare con sua madre, una sorpresa inaspettata per la concorrente, che non si aspettava di vedere sua madre nello studio del reality già dalla prima puntata. "Mamma ti voleva mandare un bacio e salutarti molto", ha detto Alessia Marcuzzi alla concorrente fra le tante difficoltà legate al collegamento, ma subito dopo, la madre dell'attrice, ha potuto approfittare di un secondo di diretta per dire la sua all'amata figlia: "Sii forte". Con queste le parole di incoraggiamento si è aperto il percorso di Malena fra i naufraghi di Cayo Paloma, e siamo certi che fra prove estenuanti e lotta alla sopravvivenza ne vedremo presto delle belle.

br/>© Riproduzione Riservata.