OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 31 Gennaio 2017 su LatteMiele: Ariete, Cancro, Gemelli, Scorpione e gli altri

OROSCOPO 2017, PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI, 31 GENNAIO 2017, SU LATTEMIELE - Cosa ci diranno le stelle per oggi, martedì 31 gennaio? L'Oroscopo 2017 di Paolo Fox ritorna su Latte e Miele per svelarci ogni mistero riguardo ai prossimi transiti planetarie e le previsioni per scoprire tutto ciò che riguarda i segni dello Zodiaco. Il celebre astrologo ci ha già introdotto ad alcune novità che vivranno i segni più fortunati a partire dal mese di febbraio, specialmente chi ha vissuto gli ultimi mesi dell'anno e l'inizio di quello nuovo in un mare di problemi sia dal punto di vista economico, professionale e relazionale. Le stelle promettono ora di poter ripartire dopo un blocco significativo, specie per Ariete, Gemelli e Scorpione. Rallentamenti invece per il Cancro, che si dovrà allenare con la pazienza, mentre la Vergine potrà coltivare la propria sfera sentimentale.

Vediamo di seguito nel dettaglio tutte le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Delle stelle interessanti compongono una situazione astrologica talmente ricca di voglia di fare da portare qualcuno ad arrabbiarsi più facilmente con chi non si dimostra disposto a dare risposte certe. I rapporti con Scorpione e Leone potrebbero essere un po' complicati. Si apre un trimestre che, con le sue novità, richiederà grande impegno e coraggio. In amore sarebbe bene evitare di mettere a rischio storie importanti per delle occasioni vane. TORO - Queste giornate potrebbero far sentire la necessità di un recupero fisico, nonché di una maggior concretezza da parte delle persone care. Più probabili le dispute con una persona Cancro. GEMELLI - Una Luna dissonante porta un'altra giornata di stanchezza, in cui però sarà possibile cominciare ad intuire l'andamento dei progetti in ballo al fine di modificare ciò che non soddisfa le proprie aspettative. Anche in amore c'è la possibilità di un recupero per le relazioni che hanno subito qualche rallentamento nei mesi appena trascorsi, purché si faccia attenzione a non alimentare tensioni inutili. CANCRO - Periodo all'insegna della necessità di pazienza. Tante situazioni richiedono una revisione e qualcuno potrebbe desiderare più tempo a disposizione per attuare una scelta. La giornata di oggi sembra positiva per avanzare richieste. Qualche difficoltà in più per quanto riguarda domani. LEONE - Giornate ricche di un ottimo recupero che non tarderà a portare grandi soddisfazioni all'interno di ogni ambito. Mercoledì e Giovedì giornate importanti per trovare maggior equilibrio. VERGINE - Da Venerdì una Venere non più contraria faciliterà un riavvicinamento alla sfera emotiva, offrendo nuove possibilità a chi è solo e facilitando le relazioni trascurate negli ultimi mesi. Giornata equilibrata e tranquilla. BILANCIA - Nonostante il diffuso sentimento di intolleranza e il desiderio di cambiare, Giove nel segno regala la forza di affrontare anche situazioni molto impegnative. In amore è bene calibrare i propri desideri ricordando che il tradimento non paga. SCORPIONE - Il recupero iniziato a Gennaio continua. In amore si potrebbe tendere a preferire i rapporti sospirati evitando cose troppo concrete, tuttavia permane un certo desiderio di certezze. SAGITTARIO - Una situazione astrologica forte enfatizza il desiderio di libertà e autonomia di questo segno, spingendolo a ritagliare alcuni spazi per se. CAPRICORNO - Questo periodo sembra richiedere un'operazione di selezione e pulizia riguardo le situazioni che si dimostrano infruttuose e insoddisfacenti e quelle che invece meritano di essere portate avanti, in vista delle decisioni drastiche che arriveranno nel giro dei prossimi mesi. ACQUARIO - Il passaggio del Sole nel segno, unito alla posizione favorevole di Venere a partire da Venerdì, regala grande forza e una speciale fortuna in amore. All'interno dell'ambito lavorativo le attività creative potrebbero essere particolarmente premiate, purché si mantenga un atteggiamento piuttosto concreto nei confronti della situazione. PESCI - Il gran numero di progetti in ballo, unito a qualche sfida imprevista, potrebbe portare qualche nervosismo. Oggi e domani giornate belle per quanto riguarda i sentimenti, mentre nell'ambito lavorativo bisognerà prestare poca attenzione alle invidie altrui e cercare di seguire il più possibile i suggerimenti del proprio intuito. Si presenta prepotentemente la necessità di riflettere sulle scelte che promettono sviluppi già a partire dal mese di Febbraio, in vista dei grandi successi che queste si apprestano a portare.

