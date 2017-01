RAZ DEGAN / L'attore già a rischio eliminazione: non è la schiena a preoccupare (Isola dei Famosi 2017, oggi 31 gennaio)

RAZ DEGAN, L’ATTORE GIÀ A RISCHIO ELIMINAZIONE: NON È LA SCHIENA A PREOCCUPARE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – In queste ore trascorse tra l’annullamento della puntata di ieri sera e la vera prima puntata del reality l’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi sulle frequenze di Canale 5, ci sono state diverse polemiche non solo per le frasi dette da Samantha De Grenet ma anche per il cosiddetto caso Raz Degan. Infatti, non è sfuggito ai telespettatori ed ai critici televisivi il comportamento dell’attore e modello israeliano ex compagno di Paola Barale il quale praticamente si è nascosto per tutta la breve durata della puntata evitando di rilasciare dichiarazioni. Secondo molti questo atteggiamento potrebbe essere stato indice di un braccio di ferro in corso tra la redazione del programma e lo stesso Degan che stando a quanto si legge sul web, non avrebbe rispettato alcune regole. Insomma l’attore sarebbe già a rischio eliminazione. Una situazione che molti avevano messo in conto alla vigilia del reality con la sola differenza che a preoccupare era la sua malandata schiena.

RAZ DEGAN: L'ATTORE GIÀ A RISCHIO ESPULSIONE? IL PUBBICO SUI SOCIAL NONHA DUBBI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - Raz Degan, nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, è stato al centro di un piccolo momento di confusione che ha coinvolto la conduttrice. Alessia Marcuzzi, infatti, nell'osservare i naufraghi attraverso un'inquadratura panoramica, ha faticato a individuare l'ex modello fra i tanti concorrenti di questa edizione ed è riuscita addirittura a confonderlo con Massimo Ceccherini. C'è da sottolineare però che i naufraghi hanno affrontato la diretta sotto la pioggia incessante e per questo hanno indossato alcuni impermeabili neri che hanno reso difficoltosa l'individuazione di alcuni protagonisti. E di fronte alla difficoltà di scovare Raz Degan nel gruppo, la conduttrice ha chiuso il breve collegamento, reso difficoltoso dalle cattive condizioni meteorologiche: "Piano piano cercherò di parlare con tutti ma la situazione è difficile perché come vedete anche voi a Cayo Paloma c'è una tempesta". Ma vediamo cosa pensa il pubblico a casa dopo la mancata apparizione di Raz Degan sull'Iaola: "#isola Sbaglio o #razdegan vorrebbe già litigare con tutti i concorrenti?", "#isoladeifamosi #razdegan che non si presenta al pubblico... A Casa..!!!!", "#Razdegan dura non più di 2 puntate .. poi verrà squalificato". L'ex modello dovrà lasciare presto il reality?

RAZ DEGAN: L'ATTORE GIÀ A RISCHIO ESPULSIONE? PIOGGIA E VENTO METTONO A DURA PROVA ILCONCORRNTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - Raz Degan ha di certo avuto un primo impatto sull'Isola dei Famosi 2017 differente da ciò che immaginava. L'ex modello, che già nel corso delle ultime interviste ha lamentato una serie di difficoltà di salute che si accentuano con l'umidità, ha dovuto fare i conti con la pioggia incessante che ha colpito l'arcipelago di Cayo Cochinos. Nel corso della prima puntata, infatti, non è apparso particolarmente loquace e ha lasciato posto semplicemente ai suoi sorrisi, disattendendo le attese di tutte le sue fan. Lo sbarco anticipato dei naufraghi, che sono giunti sulle spiagge di Cayo Paloma a nuoto, non sembrava aver scalfito il concorrente, che è giunto sull'isola sfoggiando tutto il suo buonumore; tuttavia, qualcosa deve essere andato storto e nel corso della diretta il naufrago non ha riservato al numeroso pubblico a casa delle dichiarazioni degne di nota. Si rifarà con la puntata di stasera o i telespettatori dovranno abituarsi ai suoi silenzi?

