Samantha De Grenet / La showgirl e la divertente vignetta fatta dai fan (Isola dei famosi 2017, prima puntata 31 gennaio)

SAMANTHA DE GRENET, LA DIVERTENTE VIGNETTA DEI FANS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – Dopo la mancata messa in onda della puntata di ieri per via delle avverse condizioni meteo, riparte o per meglio dire apre i battenti l’edizione 2017 del reality l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Una puntata nel quale sarà molto interessante vedere quale sarà l’atteggiamento della naufraga Samantha De Grenet dopo che in queste ore è stata bersagliata da tantissime critiche sui social per via delle lamentele palesata ieri sera in ragione della troppa pioggia e delle condizioni reputate al limite. Di certo il calore ed il sostegno del suo pubblico non mancherà come del resto si può dedurre dalla deliziosa vignetta che hanno realizzato i gestori di una pagina social fans della De Grenet. Una vignetta nella quale la showgirl appare con le sembianze di una sirena nei pressi dell’isola teatro del reality. Nel post viene ricordato anche l’appuntamento con la prima puntata, raccogliendo tantissimi Mi Piace e commenti di sostegno. Clicca qui per vedere la splendida vignetta.

SAMANTHA DE GRENET, LA SHOWGIRL TRA I NAUFRAGHI DEL REALITY: SI SCUSERÀ PER LE LAMENTELE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) – Dopo la falsa partenza di ieri sera dovuta all’incessante pioggia, l’Isola dei famosi 2017 prova ad aprire i battenti questa sera su Canale 5. Le condizioni dovrebbero essere decisamente migliori e quindi permettere lo sbarco dei vari naufraghi tra cui la showgirl Samantha De Grenet. La De Grenet è stata decisamente la protagonista in queste prime battute dell’Isola ed in particolare di quasi 40 minuti di trasmissione di ieri sera con tanto di botta e risposta con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Nello specifico la naufraga ha manifestato un certo malessere per le condizioni in cui ha dovuto passare le ultime ore mentre la conduttrice le ha ricordato come in Italia ci siano tante persone che stanno soffrendo molto di più. Una lamentela che è stata oggetto di polemiche anche e soprattutto sui social network. Non resta che aspettare l’inizio di questa prima puntata dell’Isola per scoprire se Samantha De Grenet raddrizzerà il tiro chiarendo il senso delle proprie lamentele.

SAMANTHA DE GRENET, LA SHOWGIRL TRA I NAUFRAGHI DEL REALITY: LA SOLIDARIETÀ DEI FANS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) – Non c’è dubbio che queste primissime battute dell’Isola dei famosi siano state caratterizzate dalle lamentele della Grenet con relative polemiche. Sull’account Instagram della showgirl lo staff che lo sta gestendo ha cercato di chiudere la vicenda pubblicando un post nel quale viene sottolineato: “Senza alcuna polemica perché non è, assolutamente, mia intenzione e neppure quella di Sami. Vi auguro una buona notte”. Un post che ha trovato un certo seguito e che soprattutto ha incassato la solidarietà di alcuni fans che hanno commentato: “Ci sono per carità persone che soffrono molto più di te e altri, ma non per questo uno non può dire il proprio disagio”, “Io credo che si sia giocato un po’ troppo con le parole pronunciate da Samantha… però trovo assurdo lamentarsi in quel modo” e “Si l’isola non è iniziata bene.. l’attacco a Sami un po’ esagerato.. sempre ci sta purtroppo chi sta peggio… ma sicuramente erano provati ed in quel momento stavano male”.

br/>© Riproduzione Riservata.