SAMANTHA DE GRENET & ALESSIA MARCUZZI/ Lite in diretta: "spettacolo sulla nostra pelle", "In Italia molti stanno peggio"

ISOLA DEI FAMOSI, SAMANTHA DE GRENET CONTRO ALESSIA MARCUZZI (OGGI, 30 GENNAIO) "Fate spettacolo" sono le parole dette da Samatha de Grenet ad Alessia Marcuzzi. La prima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata nel segno delle polemiche ma anche della tempesta nel vero e proprio senso della parola. Un ciclone si è abbatuto su Cayo Paloma, spaventando molto i naufraghi. La showgirl Samanta De Grenet ha subito fatto sentire la sua voce, suscitando anche ilarità sui social. La donna si è molto indispettita a causa delle terribili condizioni meteo dell'Honduras ed ha avuto paura che per qualche punto di share in più la produzione mettesse in pericolo la vita dei naufraghi. La soubrette si è lamentata delle condizioni meteo, ha fatto sapere di avere freddo e secondo lei la produzione non avrebbe dato l'occorrente per difendersi dal freddo. Non si è fatta attendere la risposta della bionda conduttrice, la quale ha detto che a tutti i partecipanti sarà dato un kit personale di salvataggio. Le ha fatto eco Vladimir Luxuria, la quale ha affermato di come potrebbero dover affrontare situazioni ben peggiori. Su Twitter, molti hanno riflettuto su come la De Grenet debba solo ringraziare l'Isola dei Famosi visto che la sua carriera sembrava totalmente arenata e quindi un po' di sofferenza come naufraga sembra il giusto prezzo da pagare.

