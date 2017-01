SANREMO 2017/ News: Fiorello difende Carlo Conti, Keanu Reeves super ospite (Oggi, 31 gennaio 2017)

SANREMO 2017, NEWS: FIORELLO DIFENDE CARLO CONTI DALLE POLEMICHE SUL COMPENSO, KEANU REEVES SUPER OSPITE - Ad una settimana esatta dall’inizio del Festival di Sanremo 2017 non si placano le polemiche per il compenso di Carlo Conti. Il conduttore toscano che, oltre a presentare è anche il direttore artistico della kermesse musicale, incasserà 650mila euro, 100 mila in più rispetto allo scorso anno. Intorno al cachet di Conti si sono scatenate accese polemiche ma, oggi, a scendere in campo per difendere il conduttore è Fiorello. “Conti vince il festival dell’insulto perché lui guadagna dei soldi, è riuscito nel suo intento, quando da ragazzino, poverino lui non ha il papà tra l’altro, lui da solo ha cominciato a lavorare nei teatri, nei localini. Poi piano piano i primi successi, fino all’arrivo alla Rai, a Solletico, fino a che a 54 anni suonati approda a Sanremo e finalmente riesce a guadagnare dei soldi e… viene insultato perché ce l’ha fatta. Questo è il nostro Paese. Ce l’ha fatta e deve essere punito. Non stimiamo le persone che ce l’hanno fatta, mandiamoli a fanc**o, facciamoli sentire in colpa. Ciao amici rosiconi che fate i conti in tasca alle persone”, ha detto Fiorello sui social che poi spiega perché Maria De Filippi ha scelto di non farsi pagare salendo sul palco del Teatro Ariston a titolo gratuito - “sul web ci sono gli haters, ma non sanno niente, perché quando Conti non c’aveva na lira nessuno lo diceva, nessuno diceva ‘in Toscana c’è uno che si chiama Carlo Conti e sta lottando per emergere’ onestamente, senza rubare soldi a nessuno. Scusate per il pippone, non è per difendere Carlo, è per difendere tutti noi, chi ce l’ha fatta. Secondo voi perché la De Filippi non si è fatta pagare? Per evitare questo, questa rottura di cogl**ni, ma non è giusto lavorare gratis”. Nel frattempo, si arricchisce il parterre dei super ospiti. Mercoledì 8 o govedì 9 dovrebbe arrivare Keanu Reeves. Oltre all’attore dovrebbe arrivare anche Alvaro Soler insieme ai già annunciati Robbie Williams, Clean Bandit, Ricky Martin, Rag'n'Bone Man e Mika.

