SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy e Ben Cooper

SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - Sfida nella valle dei comanche è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 16.40. Una classica pellicola di genere western, uscita nelle sale nel 1963: il titolo originale era Gunfight at Comanche Creek ed è stata diretta da Frank McDonald e sceneggiata da Edward Bernds. Gli attori del cast erano: Audie Murphy, Ben Cooper, Colleen Miller, DeForest Kelley, Jan Merlin, Adam Williams, Susan Seaforth Hayes e Mort Mills. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel 1875 in Colorado, in una cittadina del far west, Comanche Creek. Un uomo Bob Gifford, chiamato amichevolmente Gif, viene spedito dal suo capo nella cittadina sotto falso nome. Gif è un detective federale degli Stati Uniti d'America e deve infiltrarsi in una banda di criminali. Il gruppo, guidato da Amos Troop, utilizza una tecnica molto particolare per ottenere sempre manovalanza e denaro. Prima fa evadere di prigione dei fuorilegge e si fa aiutare nel commettere dei crimini poi li uccide e li riporta dallo sceriffo per intascare la taglia sulle loro teste. Gif arriva a Comanche Creek insieme al suo collega Nielson. L'uomo però ha cambiato identità e ora si fa chiamare Judd Tanner, un rapinatore di banche dalla manica larga. Lo sceriffo non ci mette molto ad arrestare Tanner, l'uomo ha speso i soldi di una recente rapina fatta a una banca vicina e le banconote erano segnalate. Come previsto il gruppo di Troop lo fa evadere dalla prigione e Tanner aiuta il gruppo a rapinare una diligenza. L'infiltrato capisce subito che in città c'è qualcuno che aiuta nell'ombra la banda, ma non riesce a scoprirne il nome. Quando i criminali liberano altri prigionieri, Nielsen, credendo la vita di Gif sia in pericolo, decide di avvisare lo sceriffo dell'operazione. L'agente però viene intercettato e ucciso da Troop. Il criminale capisce che tra le nuove leve c'è un traditore ma non sa chi sia. La banda prepara un colpo a una banca e senza nessun appoggio esterno Tanner convince un ragazzo di nome Carter ad abbandonare la vita di fuorilegge, con la promessa che lo aiuterà una volta finita l'operazione. La sentinella corre in città per avvertire lo sceriffo ma viene ucciso da quest'ultimo. E' lo stesso uomo di legge a fornire le nuove leve a Troop e alla sua banda. Il colpo va a segno e la banda di Troop scappa via con il malloppo ma non uccide i nuovi arrivati, ci dovrà pensare lo sceriffo per intascare la taglia. Nel frattempo i federali, insospettiti dall'assenza di notizie da parte di Nielsen, mandano degli uomini in città e colgono sul fatto Troop e i suoi uomini. Senza nessuna possibilità di fuga per Tanner e l'altro evaso non c'è via di scampo ma lo sceriffo uccide prima il secondo uomo. I federali arrivano giusto in tempo per scagionare Gif dalle accuse e rivelare così la sua vera identità. L'uomo però chiede allo sceriffo notizie di Carter e gli spiega che aveva mandato il ragazzo ad avvertirlo. L'uomo nega di averlo visto ma la padrona del saloon della città testimonia contro di lui. Gif capisce così che è proprio lo sceriffo, il socio in affari di Troop e lo arresta.

