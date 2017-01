STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Isola dei Famosi, Supergirl II e The Guardian (martedì, 31 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 31 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, le reti Mediaset propongono una programmazione piuttosto interessante. Ci si aspetta un grande interesse del pubblico soprattutto nei confronti di Canale 5 dove andrà in onda la prima, vera, puntata de L'Isola dei Famosi rimandata causa maltempo. Azione e fantascienza occupano invece la prima serata di Italia e Rete 4, ancora film su La5, Iris e Italia 2 mentre telefilm reality show e serie tv sul resto dei canali Mediaset. Dopo questa breve introzione, vediamo nel detatglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 gli appassionati di reality potranno seguire la nuova edizione del programma "L'Isola dei Famosi". A condurre ci sarà Alessia Marcuzzi, mentre tra i naufraghi troveremo tra gli altri gli attori Massimo Ceccherini e Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi e il rapper Moreno. Italia 1 propone invece due telefilm di successo, la serie statunitense Supergirl II e The flash III, spin-off di Arrow, rispettivamente in prima e seconda serata. Su Rete 4 la prima serata sarà occupata dal film d'azione "The Guardian", con Kevin Kostner. In seconda serata, a partire dalle 24.00 sarà trasmesso The big White, una commedia ambientata in Alaska con il grande Robin Williams come protagonista assoluto. Su La 5, dalle ore 21.10, andrà in onda la commedia romantica per tutta la famiglia "Un marito di troppo", diretta da Griffin Dunne e con Jason Dumm e Uma Thurman. Alle 21.20 su Iris andrà in onda un film di guerra abbastanza impegnativo, Berretti Verdi. Si parla dell'intervento americano nell'Asia del sud nel corso della guerra del Vietnam. Il film è di John Wayne e tra gli attori protagonisti vi è anche Jim Hutton. Italia 2 propone alle 21.10 un vero mito del mondo del cinema, il film King Kong. Quello che verrà trasmesso in prima serata è un remake del film originario degli anni '30, che si data al 2005 e che porta la firma del grande registra Perter Jackson. Top Crime punta come sempre sul giallo e sulle investigazioni con il telefilm The Mentalist III. Saranno trasmessi in prima serata a partire dalle 21.20 due nuovi episodi, l'episodio 6 dal titolo Tailleur Rosso Chanel e il 7, Rosso Bollente. Su Boing in prima serata tutta la famiglia avrà modo di divertirsi con la robot Arale Chan. Saranno trasmessi infatti due nuovi episodi di questo simpatico telefilm molto amato dai giovanissimi, di cui è protagonista proprio la piccola robottina creata dal dottor Slump.

