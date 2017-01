STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Inter - Lazio, Boss in incognito e Agorà-Duemiladiciasette (martedì, 31 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 31 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai cerca di proporci una programmazione che è decisamente interessante e che mette lo spettatore davanti a scelte assai difficili. Si comincia con Rai Uno, dove vedremo una partita di Coppa Italia, a cui farà seguito una puntata di Porta a Porta. Su Rai Due c'è invece prima spazio per i reality e poi per un altro programma di intrattenimento, mentre su Rai Tre la serata è divisa tra talk show e telegiornali. Su Rai 4 abbiamo un recente film di Sylvester Stallone mentre Rai 5 fa da contraltare un documentario avente ad oggetto il cinema francese. Su Rai Movie c'è un film, mentre Rai Premium si concentra sulla fiction. Sembra quasi inutile dire che a vincere in questa serata con cui gennaio si congeda sarà la partita tra l'Inter di Pioli e la Lazio di Inzaghi, il calcio, nonostante tutto, continua ad essere tra gli eventi più seguiti in televisione e stasera questa partita sembra capace di accaparrarsi la maggior parte degli ascolti televisivi. Ma scopriamo nel dettaglio la priogrammazione della serata.

Andando ad analizzare in modo più preciso e puntuale quello che ci attende sulle reti Rai, possiamo cominciare con il dire che su Rai Uno c'è un match molto interessante, quello tra Inter e Lazio, che si contenderanno l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il match si presenta decisamente interessante perchè entrambe puntano molto sulla Coppa Italia, per riuscire ad alzare un trofeo in questa stagione. La Lazio di Inzaghi è poi alla ricerca di una rivincita dopo la batosta subita in campionato, che ha leggermente ridimensionato le velleità Champions dei capitolini. Su Rai Due si respira aria diversa da un punto di vista prettamente concettuale, visto che vedremo una nuova puntata di uno dei reality più interessanti di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Boss in incognito, programma che fornisce un interessante spaccato su quello che è il mondo del lavoro privato in Italia.

Rai Tre si dedica invece all'attualità e lo fa con Agorà-Duemiladiciassette, questa è la nuova trasmissione con cui Rai Tre punta a recuperare il proprio ruolo come rete simbolo dell'informazione e del dibattito politico. Su Rai 4 c'è invece un film decisamente interessante per gli amanti dell'azione, visto che potremo vedere in azione la coppia composta da un regista come Walter Hill e un attore come Sylvester Stallone. Il film che vedremo è Jimmy Bobo-Bullet to the head che racconta la storia di un killer che vede morire il suo compagno e che cerca vendetta, alla fine si ritroverà ad allearsi con un poliziotto. La storia del cinema o meglio una sua parte molto importante è la scelta fatta da Rai 5, qui infatti vedremo un documentario molto interessante sul periodo d'oro del cinema francese, ovvero la Nouvelle Vague. Il documentario si intitola I due della Nouvelle Vougue.

Chi mastica di cinema avrà capito che si tratta di un documentario incentrato sulle figure di Godart e Trauffart, senza dubbio si tratta di un'opera interessante e culturalmente appagante. Su Rai Movie è invece il momento di un film decisamente particolare come Il pescatore di sogni, pellicola dalle tematiche assai varie e che piacerà molto a tutti coloro che amano il cinema. Rai Premium invece si limita a darci modo di vedere la replica dell'ultima puntata de Ad un passo dal cielo. Chi si fosse perso la fiction con Terence Hill avrà quindi modo di recuperare la puntata e senza dubbio riuscirà a passare una serata piacevole. Va comunque ricordato come questa sia la replica di una puntata della quarta stagione di questa fiction che ha dato nuova linfa alla parabola artistica di Terence Hill.