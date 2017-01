STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Alessandro Borghese, 4 ristoranti, Timeless e Profiling (martedì, 31 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, per passare una serata diversa e all'insegna del divertimento basterà sintonizzarvi sui canali Sky. Infatti il prime time offre numerose soluzioni che riusciranno a soddisfare i gusti di tutti. Come ormai di consueto, le serie tv sono il pezzo forte dei canali Fox e Fox Crime dove verranno trasmessi in questa serata Timeless da una parte e Profiling dall'altra. Per chi invece ha voglia di film, ecco alcune proposte dei canali dedicati al cinema, The Karate Kid - Per vincere domani che va in onda su Sky Cinema Family quindi adatto a tutta la famiglia come il film dal genere commedia La mia vita a stelle e strisce in onda su Sky Cinema Comedy, per gli amanti del genere drammatico, western e azione, invece, ampia scelta sui canali max, Classics e Cult. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Per cominciare su Sky uno potrete assistere alla trasmissione di Alessandro Borghese, 4 ristoranti, che è giunta alla terza stagione riscuotendo notevoli consensi. Se amate le serie televisive allora il canale giusto è Fox, dove andrà in onda l'ottavo episodio della prima stagione di Timeless. Stesso discorso per quanto riguarda Fox Crime, dove potrete appassionarvi con la serie televisiva thriller Profiling, arrivata al quinto episodio della sesta stagione. Passando ai canali cinema su Sky Cinema Uno si potrà visionare il film Wim Wenders - Ritorno alla vita, interpretato ad un cast di livello composto da James Franco, Charlotte Gainsbourg e Rachel McAdams. Su Sky Cinema Hits non potrete perdervi L'era glaciali, film d'animazione ambientato nella preistoria da guardare e riguardare assieme ai vostri figli. Un'altra pellicola da guardare con tutta la famiglia è The Karate Kid - Per vincere domani (interpretata da Ralph Macchio e Pat Morita), che verrà trasmessa su Sky Cinema Family, il film, racconta la storia di Daniel Larusso, un ragazzo di sedici anni che, dopo aver traslocato dal New Jersey alla California, vive un periodo difficile. Infatti viene deriso e umiliato dai nuovi vicini e compagni di scuola. Troverà nella nobile disciplina del karate e negli insegnamenti del maestro Miyagi la sua occasione per chiudere con quegli atti di bullismo e prendersi la sua rivincita e il cuore della ragazza che ama. Proseguendo con lo zapping, su Sky Cinema Passion incontrerete il film Ragazze vincenti, con la partecipazione della popstar Madonna e degli attori Tom Hanks e Geena Davis. Su Sky Cinema Comedy andrà in onda una divertente commedia italiana, dal titolo La mia vita a stelle e strisce, interpretata dall'attore toscano Massimo Ceccherini e dalla bellissima Victoria Silvstedt. Se siete alla ricerca di un intrigante film d'azione allora sintonizzatevi su Sky Cinema Max, dove verrà trasmessa la pellicola Fuga da Absolom. Per i fan di Jack Nicholson il canale giusto è Sky Cinema Cult, dove andrà in onda il film Tre giorni per la verità. A chiudere il palinsesto su Sky Cinema Classics verrà mandato in onda il film Appuntamento per una vendetta.