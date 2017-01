SUPERGIRL 2/ Anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: rivelazioni in arrivo per Lena e confessioni da Alex

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Crossfire". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: J'onn (David Harewood) decide di aiutare M'gann (Sharon Leal) per tirarla fuori dai guai in cui si è cacciata, sentendosi particolarmente vicino alla marziana, dato che è della specie che i Marziani Bianchi hanno annientato in passato. M'gann gli rivela infatti di combattere in un fight club clandestino allestino per gli alieni e sotto il comando di Roulette, alias di Veronica Sinclair (Dichen Lachman). La donna sfruta gli alieni per allietare i suoi amici ricchi e potenti, una sorta divertimento per le personalità di rilievo della società. Tuttavia, proprio mentre cerca di convincerla a non partecipare più agli incontri, M'gann tradisce J'onn e lo fa catturare dalla Sinclair, che li obbliga a combattere l'uno contro l'altro. Nel frattempo, Kara (Melissa Benoist) scopre che Lena (Katie McGrath) conosce la Sinclair da molti anni e cerca il suo aiuto per scoprire il luogo in cui si terrà il prossimo match. Sul ring provvisorio, J'onn decide di non combattere contro la marziana, che invece si scaglia contro di lui. L'alieno cerca però di farle capire che è decisa a prendere parte agli incontri solo per punire se stessa in quanto unica sopravvissuta della sua specie. All'arrivo di Supergirl, la Sinclair ordina a Draaga (John DeSantis) di combattere contro l'eroina, che tuttavia riesce a sconfiggerlo. La DEO ed Alex irrompono inseguito sul posto e Kara riesce anche a fermare gli alieni prima che inizino a combattere contro gli agenti. Tutto sembra essersi concluso per il meglio, fino a che uno dei contatti più potenti della Sinclair ottiene che le accuse a carico della donna vengano fatte cadere, in modo che il DEO è costretto a rilasciarla. Alex giura a se stessa che un giorno le stringerà definitivamente le manette ai polsi. Nel frattempo, Kara preme perché l'organizzazione lasci libero Mon-El (John DeSantis), ormai sotto pressione per il controllo costante a cui è sottoposto. Mentre Snapper (Ian Gomez) decide di pubblicare un articolo di Kara, M'gann rivela di avere ancora un segreto: è un Marziano Bianco.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "CROSSFIRE - Un gruppo di rapinatori guidato da Chet Miner inizia a sfidare Supergirl sfruttando le pistole aliene per le sue azioni criminali. La Cadmo chiede intanto che il condono venga abrogato come soluzione di legge. Kara intuisce che l'organizzazione sta sovvenzionando con le armi la squadra di Miner. Lena invece organizza una raccolta fondi che viene in seguito attaccata dai rapinatori, ma in seguito rivela a Winn che si trattava di uno stratagemma per i ladri, in modo da attivare un dispositivo in grado di distruggere le armi aliene. Miner e la sua squadra vengono poi uccisi dalla Cadmo, prima che possano esporsi. Si scopre inoltre che a capo dell'organizzazione c'è Lilian, la madre di Lena. Nel frattempo, Kara convince Mon-El a lavorare per la CatCo, ma i suoi comandi vengono continuamente ignorati ed il ragazzo viene licenziato. Aleex lo convince quindi che deve trovarsi una strada tutta sua, mentre James inizia ad operare in città nel ruolo di vigilante. Winn lo sorprende ed inizialmente lo rimprovera, ma alla fine decide di aiutarlo con l'intenzione di fargli un vestito. Alex scopre invece che Maggie ha lasciato la fidanzata e cerca di confortarla. Solo allora la donna capisce che è gay.

© Riproduzione Riservata.