Soleil e Luca Onestini / Video, Uomini e donne, yoga erotico e gioco di gambe sulla sedia: Tina la sbrana "vergognati!"

SOLEIL, UOMINI E DONNE: L'ESTERNA TROPPO ECCITANTE ANCHE PER LUCA ONESTINI (VIDEO) – E’ stata un’esterna decisamente bollente quella che Soleil e Luca Onestini hanno regalato al pubblico nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Bella, sexy e sensuale, la corteggiatrice ha sfoggiato il suo corpo scatenando i bollenti spiriti del tronista, in evidente difficoltà. Tutto è partito sin dalle prime battute della puntata con Tina Cipollari che ha puntato il dito contro il modo di sedere della corteggiatrice. Secondo la bionda opinionista, infatti, Soleil avrebbe dei modi da femme fatale con i quali da, un lato, attirerebbe gli uomini e dall’altro li spaventerebbe. In esterna, Soleil ha tirato fuori tutte le sue dote da donna ammaliatrice conquistando le attenzioni di Luca Onestini che, oltre ad avere un colorito decisamente rossastro, non sapeva dove mettere gli occhi. Il feeling e l’attrazione fisica tra i due è evidente anche se Luca Onestini, per il momento, ha regalato il suo primo bacio a Giulia. Nell’esterna in questione, Soleil ha insegnato a Luca alcune posizioni delle yoga. Il tronista, però, sembrava molto più interessato al lato B della corteggiatrice, già eletto il più bello tra quelli presenti in trasmissione. Soleil, inoltre, si è distesa sulle gambe del tronista che, in netta difficoltà, le ha detto che più che la respirazione, gli stava “stimolando altro”. Un’esterna bollente, dunque, quella che Soleil ha deciso di regalare a Luca Onestini che ha sconvolto anche Tina Cipollari la quale ha ammesso di non aver visto mai nulla del genere in tanti anni di Uomini e Donne. Cliccate qui per vedere l’esterna.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SOLEIL NEL MIRINO DEI FANS, CRITICHE PESANTI PER LA CORTEGGIATRICE – Il trono classico di Uomini e Donne ha trovato il suo nuovo capro espiatorio. L’ingrato compito spetta alla bellissima Soleil, la corteggiatrice di Luca Onestini, finita prima nel mirino di Tina Cipollari e poi del pubblico per la sua capacità di mettere in mostra il suo corpo con estrema naturalezza e tanta sensualità. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, complice un modo di sedersi molto sensuale che ha scatenato la rabbia di Tina Cipollari che ha visto nello sguardo della ragazza una sfida a se stessa, sui social, i fans hanno puntato il dito contro la corteggiatrice invitandola a mostrare qualcos’altro oltre al corpo. “Soleil ma oltre a far vedere il c**o sai dire qualcosa?”, “Ma se alla prima esterna la signorina Soleil si fa trovare così, alla scelta che cavolo dovrà commettere?”, “Molto volgare in pratica gliel’ha messa in faccia! La sensualitá è altro”, “Questa cerca solo visibilità! Già lavora per una piccola emittente televisiva, ora si gioca le sue carte per farsi vedere bene su un canale nazionale”, scrivono i fans. Luca Onestini, però, almeno per il momento, sembra apprezzare molto le qualità fisiche di Soleil. Cliccate qui per leggere tutto.

